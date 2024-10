Ce mesaj a transmis Alexia Eram, după ce Mario Fresh a confirmat despărțirea: „Acum a venit ‘momentul’ și sunt extraordinar de fericită”

Alexia Eram și au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de opt ani, care s-a terminat recent. Artistul a fost cel care a confirmat oficial separarea, în timp ce fiica Andreei Esca a preferat să păstreze tăcerea. La câteva zile de la anunțul despărțirii, Alexia este gata să înceapă un nou drum.

Când s-au despărțit Alexia și Mario

Alexia și Mario au sărbătorit pe 30 iulie opt ani de relație, însă ulterior situația dintre cei doi ar fi luat o întorsătură neașteptată. Cei doi s-ar fi separat în urmă cu aproximativ o lună, pe cale amiabilă, conform apropiaților, conform

La câteva zile de la acest zvon, Mario Fresh a confirmat separarea. Faptul că versurile noii melodii a lui Mario Fresh, „Nu plânge”, fac o aluzie la ochii verzi, precum și fapul că în videoclip apare un tablou, cu doi ochi verzi, asemănători cu ai Alexiei Eram, fac să pară că melodia este dedicată fostei iubite.

„Salutare tuturor! Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment.

Vreau să subliniez că nu există resentimente între noi, din contră, ne respectăm și ne dorim binele unul altuia. Relația noastră va rămâne una bazată pe respect și prietenie. Vă mulțumesc tuturor

sprijin și pentru că ați fost alături de noi pe acest drum. Apreciez foarte mult înțelegerea și discreția voastră în această perioadă.”, a scris Mario Fresh pe Instagram

Ce mesaj a transmis Alexia Eram

În timp ce toată lumea aștepta o reacție din partea cu privire la despărțire, aceasta a postat în urmă cu câteva ore un mesaj surprinzător. Fiica Andreei Esca a anunțat că este gata să pornească pe un drum nou și și-a lansat propriu brand de haine.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit ‘momentul’ și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT.”, a scris Alexia Eram pe Instagram.