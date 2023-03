Ce mesaj a transmis Andreea, fosta soție a actorului Andrei Aradits, după ce acesta a anunțat divorțul: „Fiecare acțiune ne schimbă un pic”

Andrei Aradits a anunțat recent divorțul de soția lui, Andreea, după 17 ani de căsnicie.

Aceasta se află în India de 6 luni, iar Eric, fiul lor, a rămas cu tatăl lui. Actorul a făcut recent primele declarații despre situația grea prin care a trecut, iar la scurt timp, Andreea a postat și ea un mesaj pe contul de socializare.

Ce mesaj a transmis Andreea

Conform spuselor sale, viața este compusă din fiecare moment trăit și fiecare om întâlnit, din lecții și despărțiri, din schimbări și cunoașterea de sine. Andreea Aradits se află în India de șase luni. „Fiecare suflet pe care îl întâlnim în viață este . Fiecare întâlnire ne lasă o impresie, fiecare acțiune ne schimbă un pic.

Pentru că schimbarea este constantă, fie că ne place sau nu, fie că o dorim sau nu. Totul se rezumă la ceea ce suntem în prezent. Sunt recunoscătoare pentru toți cei pe care îi întâlnesc pe drumul meu, știu că sunt acolo să mă învețe ceva și eu îi ascult”, a scris Andreea Aradits, pe pagina sa de Instagram, potrivit .

Andrei Aradits a anunțat recent divorțul

„Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo 6 luni, face yoga. Doar eu cu el (n.r. – Eric) suntem. Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: «ok, nu-ți permiți treaba asta». E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da.

(…) Și mie îmi pare rău. Voiam să-ți zic o chestie amuzantă pe treaba asta. Am depus actele de divorț în septembrie și termenul s-a dat abia acum. Voiam să termin chestia asta, dacă tot am început și asta era direcția.Cred că , e bine să le lași să se termine frumos, cauterizat și civilizat. Dacă vom reuși asta, rămâne de văzut”, a spus actorul, în cadrul podcastului „Vorba lui Jorge”.