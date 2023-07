Ce notă a luat Mircea Badea la BAC: „Puteam să nu iau bacalaureatul practic. Eram la limită”

Realizatorul tv, Mircea Badea a susținut examenul maturității cu ani în urmă, însă nici acum nu a uitat acea experiență. Era sigur pe el, însă când a văzut notele a rămas șocat. Tocmai din acest motiv, a făcut contestație imediat ce a primit rezultatele, relatează .

Ce note a luat Mircea Badea la BAC

Mircea Badea a absolvit Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”. El a susținut BAC-ul în anul 1993, pe vremea când se susțineau examene la cinci materii. Au trecut 30 de ani de-atunci, însă acesta nu a uitat nici acum ce a trăit. Era relaxat, învățase și a ales să dea BAC-ul și la Filosofie. Deși unele persoane copiau, acesta era sigur pe el. A dat inclusiv la sport și a luat nota 10, la Limba Română și nu numai.

Deși se aștepta la nota 10 la una dintre materii, când rezultatele au venit, acesta a fost luat prin surprindere cu nota 7. A făcut imediat contestație, iar Mircea Badea a fost și mai dezamăgit. De la nota 7 a ajuns la nota 6. A fost la un pas distanță deci, să pice BAC-UL. Chiar și așa, restul materiilor l-au salvat.

„Am dat examenul de bacalaureat la vreo cinci materii. Am dat la sport, am luat 10. Am dat la limba română și așa mai departe. Și, intelectual ce eram în mintea mea, am dat și la filosofie. Eram zece cu toții. Unii copiau, dar mie mi s-au părut subiectele ușoare. Eram pe relax. Am zis că este sub demnitatea mea să copiez.

Eram foarte încântat de mine. M-am dus să văd rezultatele și, la filosofie, luasem… 7. Am crezut că este o greșeală. Am făcut contestație. Eu credeam că este o lucrare de nota 10. A venit rezultatul… am luat 6.