Ce nu a făcut niciodată Cabral în emisiunile sale: „Singur, e doar un prost într-un studio, pe întuneric” (FOTO)

Cabral Ibacka a anunțat că a început filmările pentru al doilea sezon al emisiunii „Săriți de pe fix!”, noutatea fiind publicul live. Cu această ocazie, el a explicat cum vede implementarea în România a emisiunilor tip late-night show, precum cele americane.

Cabral: Un late-night e extrem de greu de dus pentru echipa din spate

„Am făcut o chestie foarte mișto, am primit multe mesaje că oamenii ar vrea să vină în studio, am făcut treaba asta și la unele dintre ediții am avut public de acasă. Mulți dintre ei au râs foarte tare și ne-au zis că este și mai funny în studio decât la TV”, a spus Cabral, pentru

Întrebat dacă merge spre zona de late-night, el a răspuns: „Am mai auzit vorba asta cu late night-ul. Este extrem de greu de produs. Ca și host, nu e greu, ca om de față. Dar pentru echipa din spate este extrem de greu de dus un late-night și la noi și pe termen lung și în fiecare zi”.

„Eu cred că noi toți n-am învățat cum se face chiar cum trebuie. Și încă după atâta timp ne căutăm drumul. Faptul că tu ai înțeles ce ai de făcut și faci lucrul așa cum îl faci, arată că învățăm, dar nu toți. Mă refer la toată lumea, pentru că host-ul este important în orice proiect. Însă în același timp, singur, nu face nimic. Singur, e doar un prost într-un studio, pe întuneric. Trebuie să vină în jurul proiectului foarte mulți oameni. Și invitați și echipă de producție și e foarte multă în spate, chiar dacă nu pare. Adică te uiți la Jimmy Kimmel și ai impresia că oamenii au venit, i-au venit invitații, i-au pus trei întrebări, dar este totul foarte bine orchestrat. Și asta înseamnă muncă, asta înseamnă bani”, a mai susținut Cabral Ibacka, pentru CanCan.

Cabral, un norocos și în plan personal

Cabral o duce foarte bine și în plan personal, fiind căsătorit de 13 ani cu Andreea Ibacka.

„Nu mai e cu fluturi în stomac, ca la început, dar cred că e normal să fie așa. Cred că încă avem multe lucruri care ne aleagă, , pentru că e important să ai lucruri în comun și ne place să călătorim mult, spre exemplu. Reușim să ne conectăm mai bine în vacanțe, decât acasă. În Dominicană am petrecut cel mai mult timp împreună, a fost un plus pentru familia noastră. Dacă se întâmplă ceva da, pe el îl sun primul”, despre relația lor.