Ce o face pe Tania Budi să lupte pentru ceea ce își propune / Vedeta susține că nu are regrete: „Dacă azi mă decid că îmi lipsește ceva, mâine am”

Tania Budi este una dintre persoanele publice care știe să se facă remarcată întotdeauna. Vedeta pare că nu regretă nimic din ce i s-a întâmplat până acum și spune că îi merge foarte bine atunci când își dorește un lucru cu adevărat, din suflet și când gândește pozitiv.

Tania Budi, o femeie cu o atitudine puternică și lipsă totală de regrete

Vedeta atrage privirile prin faptul că își urmează visele și că nu se lasă înfrântă de nicio încercare din viața ei. Odată cu trecerea timpului, blondina și-a câștigat publicul prin atitudinea fermă și încrederea în sine. Tania Budi a devenit o sursă de inspirație pentru multe femei, pentru că aspiră șă-și transforme ambițiile în realitate.

„Absolut nimic (n.r. nu regretă). Nici dacă ar fi să mai trec o dată prin ele, nu cred că aș sta să mă gândesc, că dacă stai să te gândești: ”Stai că am făcut o prostie, să nu o mai fac”. Bine, nu o mai faci, dar dacă ești la prima abatere, fă-o! Eu sunt genul de om care dacă azi mă decid că îmi lipsește ceva, mâine am. Adică nu am nicio opreliște, nu am nicio piedică. Sunt sănătoasă, am energie, pot să obțin orice îmi pun în cap, oricând. Chiar dacă nu îmi iese, înseamnă că poate nu a fost să fie sau poate că nu mi-am dorit prea mult”, a spus Tania Budi.

Importanța cunoașterii propriilor dorințe este un factor important în viața Taniei, considerând că perioadele de incertitudine pot reprezenta o formă de relaxare. Odată ce și-a clarificat obiectivele, blondina se concentrează pentru a le atinge cu hotărâre și perseverență.

„E foarte important să știi ce îți dorești. Eu am momente în care nu știu ce îmi doresc. E o relaxare pentru mine o perioadă în care nu știu ce îmi doresc, pentru că stau așa și nu fac nimic, după care iar știu ce îmi doresc, iar mă pun la treabă și așa se continuă totul”, a adăugat blondina, conform .