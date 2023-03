Ce ocupație a avut Monica Davidescu înainte de a deveni actriță: „Am făcut acest lucru ca să mă întrețin”

Monica Davidescu este, cu siguranță, una dintre cele mai apreciate actrițe din România.

Înainte de a urca pe scena teatrului și a-și forma o carieră în actorie, soția lui Aurelian Temișan a cochetat cu modelingul.

Cum și-a câștigat Monica Davidescu primii bani

Monica Davidescu, în vârstă de 50 de ani, este o actriță română, cunoscută începând cu debutul ei pe scena Teatrului Național din București. Pe lângă cariera impresionantă, trăiște și o frumoasă poveste de dragoste alături de Aurelian Temișan. Cei doi sunt împreună din anul 1996 și au împreună o fetiță, Dora Maria.

Într-un interviu acordat recent, Monica Davidescu și-a câștigat primii bani, dar a rememorat amintiri din perioada în care era studentă. Aceasta și-a câștigat primii bani în urmă cu 30 de ani, atunci când era model. Ulterior, a defilat pentru mai mulți designeri din România, însă a văzut asta doar ca pe un hobby.

„Am împlinit 30 de ani de când mi-am câștigat cumva primii bănuți pe scenă. Am făcut acest lucru și pe perioada facultății ca să mă întrețin și am dezvoltat mai multe prietenii cu mulți designeri din România și mă bucur tare mult că am putut participa în show-urile multora dintre ei. La 20 de ani am urcat prima oară pe scenă, pe Eli Lăslean am cunoscut-o câțiva ani mai târziu, cred că de prin 95 – 97 prezint pentru Eli”, a declarat actrița, scrie .

„Pe mine m-a tentat mai mult scena de teatru”

Chiar dacă avea toate atuurile necesare pentru a deveni un model de succes, Monica Davidescu și-a urmat inima. A ales actoria și nu îi pare rău vreo secundă pentru alegerea făcută.

„În timpul facultății eram manechin într-un magazin, manechin în vitrină, de altfel a fost cumva concepția mea pentru că mă plictiseam. Împreună cu o colegă, ne îmbrăcam frumos și defilam în magazine, oamenii vedeau cum cade sacoul pe cineva, asta se întâmpla în 94-95. Și , la un moment dat ne-am așezat în vitrină lângă manechine și deja era spectacol scena. Nu, pe mine m-a tentat mai mult scena de teatru”, a povestit aceasta, potrivit sursei citate anterior.