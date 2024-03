Ce părere are Irinel Columbeanu despre actualul soț al Monicăi Gabor, Mr. Pink: „Am reușit să-l cunosc”

​Problemele s-au ținut lanț de Irinel Columbeanu în ultimii ani. După , fostul milionar de la Izvorani s-a stabilit într-un azil din Ghermănești, același loc în care tatăl său, Ion Columbeanu, a petrecut ultima parte a vieții sale.

Nu cu mult timp în urmă, acesta a fost invitat la podcastul lui Viorel Grigoriu, acolo unde a dezvăluit ce părere are, de fapt, despre actualul soț al Monicăi Gabor, Mr. Pink.

Ce părere are Irinel Columbeanu despre Mr. Pink

În anul 2011 Irinel Columbeanu și Monica Gabor au divorțat, iar fata lor, Irina, a rămas în grija lui, în România. Acum șase ani însă, fiica lor a decis să meargă la mama ei în America, iar de atunci , Mr. Pink.

Fostul milionar de la Izvorani a dezvăluit că a reușit să-l cunoască pe partenerul de viață al fostei soții. Se pare că prima lor întâlnire nu a decurs deloc bine, deoarece afaceristul chinez l-a certat, în timp ce se aflau într-o parcare.

În 2017, când se discuta plecarea Irinei la mama ei, tatăl ei a fost nevoit să dea din nou ochii cu Mr. Pink, cel care l-a și condamnat pentru faptul că nu era de acord ca adolescenta să plece de lângă el.

Întrebat despre ce părere are despre acesta, Irinel Columbeanu a spus: „Mr. Pink e un om foarte ok. Am reușit să-l cunosc”, notează .

Cu cine vrea să îşi petreacă Irinel Columbeanu sărbătorile

La cei 66 de ani, fostul milionar de la Izvorani se confruntă nu doar cu dificultăți financiare, ci și cu probleme de sănătate. Cu toate acestea, el .

Mai exact își dorește să petreacă sărbătorile de iarnă alături de fosta sa soție Monica Gabor și Irina, fetița lui.

„Cu Monica mi-ar plăcea să petrec sau cu Monica și cu fiica mea. I-am mai scris, i-am mai trimis niște mesaje, nu mi-a răspuns la ele, de aceea spun că mai puțin. Ne-am înțeles destul de bine când am fost să o vizitez pe Irina în America”, a susținut Irinel Columbeanu pentru .