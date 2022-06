Ce părere are Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică, despre un al doilea copil: „Am vrut să fiu o mamă cu normă întreagă”

Lavinia Pârva este căsătorită cu Ștefan Bănică Jr. de cinci ani, iar împreună au un băiat pe nume Alexandru. Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Lavinia Pârva a vorbit despre și despre faptul că ea și-a dorit să fie o mamă cu normă întreagă.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică, planuri pentru al doilea copil?

Timp de trei ani, Lavinia Pîrva a renunțat la absolut orice pentru a își crește copilul. Artista a lăsat cariera pe locul doi și a pus pe primul loc familia. Aceasta a mărturisit că nu își mai dorește un al doilea copil, deoarece nu ar mai putea face față pe care le aduce creșterea unul alt bebeluș.

„Nu, că fi-miu face cât 10. Depinde mult și de copil. Copii sunt diferiți ca și temperament. Acum avem ajutor, dar până acum am vrut să fiu o mamă cu normă întreagă. Mă ajuta mama, dar acum avem ajutoare pentru că eu am început activitatea și am nevoie de lucrul ăsta’’, a spus aceasta în emisiunea Xtra Night Show.

De asemenea, Lavinia Pîrva a mai spus că după o pauză mai lungă și-a reînceput și stă foarte bine la capitolul evenimente.

„Mi-am început activitatea profesională de o lună și sunt neașteptat de bine cu agenda, pentru că am dat drumul la proiectul ăsta cu muzică balcanică. Îl începusem eu înainte de pandemie, dar am lăsat-o un pic mai ușor, iar acum am revenit în forță. Am avut spectacole și s-a umplut agenda. Nunți, botezuri, cumetrii, pentru că românilor le place să se distreze și noi cântăm muzică balcanică. Gata, am început treaba”, a mai declarat soția lui Ștefan Bănică Jr.