Ce părere are tatăl Lidiei Buble despre relațiile artistei: „Nu e ce trebuie pentru tine, măi tati, diferența de vârstă, domeniul”

Lidia Buble a mărturisit că are o relație foarte deschisă cu părinții săi și c Invitată în emisiunea online a Alexandrei Ungureanu, „Duet cu Alexandra”, cântăreața a dezvăluit ce părere are tatăl ei despre relațiile sale, potrivit

După despărțirea de Răzvan Simion, artista a avut o relație la distanță cu un regizor de origine cubaneză, iar, în prezent, aceasta ar trăi o poveste de dragoste cu omul de afaceri Horațiu Nicolau. Cu toate acestea, legătura amoroasă nu a fost confirmată de niciunul dintre aceștia.

Ce spune tatăl artistei despre relațiile sale

Tatăl Lidiei Buble i-ar fi spus să nu aducă acasă decât bărbatul cu care urmează să se căsătorească. Cântăreața a mărturisit că nu se ferește să povestească familiei experiențele sale pe plan sentimental.

„Cu tata am discuții constructive de fiecare dată când merg la Deva. Îmi dă sfaturi, eu vorbesc foarte deschis cu el. De fiecare dată m-a inspirat, mi-a dat sfaturi bune pe care le-am urmat și mi-a fost bine. Îmi spune uneori: «Nu e ce trebuie pentru tine, măi tati, diferența de vârstă, domeniul». Dar, totuși, mă lasă să aleg ce simt. Nu-mi impune. M-a călit viața mult de tot. Tata e relaxat în privința mea pentru că a observat că am rămas aceeași fată pe care a crescut-o, cu aceleași principii și cu același tip de viață sănătos”, a declarat solista.

Cum se înțelege Lidia Buble cu părinții ei

Lidia Buble a declarat că relația cu părinții săi este deosebită. Aceasta mai are zece frați, ea

„Relația cu părinții mei este una foarte strânsă și deosebită. Nu există zi în care să nu vorbim la telefon. Ei sunt sursa mea de energie. Atât timp cât ei sunt bine, eu sunt liniștită și fericită”, a declarat Lidia pentru Click!.