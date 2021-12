Ce pensie avea Victor Socaciu. Artistul se plânsese că indemnizația de parlamentar i-a fost anulată

Victor Socaciu a murit, luni, la vârsta de 68 de ani, după o lungă perioadă în care s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Artistul strânsese bani din piesele sale, dar era amărât din cauza pensiei mici pe care o primea de la stat, după zeci de ani de activitate.

Victor Socaciu, despre pensia sa

Victor Socaciu a avut o carieră muzicală de peste 50 de ani, a fost și parlamentar în perioada 2012-2016 și consul la Montreal.

La un moment dat, el s-a plâns că are o pensie de doar 1.700 de lei, iar indemnizația de fost parlamentar i-a fost anulată.

„Trăiesc cu o pensie de 1.700 de lei. Atât mi-a dat statul după cei 50 de ani în care am activat ca artist. Sunt încă supărat pe faptul că indemnizația de parlamentar de 3.000 de lei, căci am fost parlamentar între 2008 și 2012, mi-a fost anulată. Cineva a considerat că este o pensie specială. Eu nu o văd altfel decât ca o indemnizație, nu ca o pensie. Atunci ce să mai spunem despre acele pensii de peste 30.000 sau 35.000 de lei? Acelora cum să le mai spunem dacă cele de 3.000 de lei sunt pensii speciale? Mi-am reprezentat țara cât de bine am putut și ca parlamentar, nu doar ca artist. Nu înțeleg în baza căror argumente s-a luat decizia anulării indemnizației în cauză.

Am fost și consul al României la Montreal. Să nu credeți că am în prezent vreun beneficiu material în urma acelui lucru. Nimic, absolut nimic”, a declarat Victor Socaciu acum câteva luni, potrivit impact.ro.

Victor Socaciu a murit la vârsta de 68 de ani

Luni, Marina Almășan, fosta soție a lui Victor Socaciu, a anunțat decesul artistului: „Îi sunt alături fiului meu, Victor, într-un moment greu al vieții sale. Pierderea părintelui înseamnă, pentru un copil, pierderea uneia din cele două aripi, pe care le primim fiecare , la venirea pe lume”.

Socaciu are trei copii din trei relații diferite. Deocamdată nu se știe cine va moșteni averea celebrului interpret.