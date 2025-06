Ce pensie primește Elena Merișoreanu în 2025? „Nu mă plâng”

Elena Merișoreanu rămâne una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară, care a cucerit nu doar prin talent, ci și prin sinceritate și modestie. Recent, invitată în cadrul unei emisiuni televizate, artista a dezvăluit pensia pe care o primește lunar, în urma unei cariere muzicale de aproape patru decenii.

Artista nu s-a sfiit să răspundă atunci când a fost întrebată ce pensie are în anul 2025, după ani întregi în care a bucurat o întreagă Românie cu sa. Elena Merișoreanu a spus că, lunar, primește o pensie de 5.000 de lei, la care se adaugă și bani proveniți de la alte organizații.

„Să știi că am o pensie omenească și nu mă plâng, dar ajut cât pot pe cei care nu au. Am o pensie de 5.000 la care se adaugă de la Uniunea Compozitorilor, de la UCMR, de la Credidam – ne mai vin și de acolo bani – de două ori pe an vine o sumă destul de bună”, a dezvăluit Elena Merișoreanu în cadrul emisiunii, potrivit .

„Îmi ajut rudele care o duc destul de greu”

Elena Merișoreanu recunoaște că, din banii pe care îi încasează, reușește să ajute și rude care nu au o situație financiară prea bună sau să facă donații la biserică. Totodată, interpreta a mărturisit unul dintre principiile după care se ghidează și anume, atunci când are, trebuie să se gândească și la cei mai puțini norocoși decât ea.

„Îmi ajut rudele care o duc destul de greu, pentru că am avut două din partea tatălui, cărora le-a murit mama, și vreau să spun că ele au decedat, și nepoatele, dar au rămas ceilalți, pe care îi ajut dacă pot. Ajut la biserică dacă e nevoie să schimbe o pictură sau ceva, cu tot dragul. Pentru că atunci când ai te, te gândești și la cel care nu are”, a mai spus cântăreața în cadrul aceleiași emisiuni.