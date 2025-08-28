Taylor Swift și logodnicul ei, jucătorul NFL Travis Kelce, vor să-și cumpere o proprietate impresionantă din Ohio.

Conacul, evaluat la nu mai puțin de 18 milioane de dolari, este foarte aproape de orașul natal al sportivului și include un studio muzical, locuința fiind considerată perfectă pentru intimitatea cuplului celebru, recent căsătorit, informează , citat de către Libertatea.

Cuprins:

Detalii despre vila impresionantă

Un studio muzical pe gustul lor

Despre locul retras și logodna lor

Detalii despre vila impresionantă

Conform Page Six, cei doi ar fi mers la o reședință de lux în Hunting Valley, la câțiva kilometri de Cleveland Heights, locul unde a crescut Travis Kelce.

Proprietatea dispune de 6 dormitoare și 13 băi, fiind realizată de arhitectul Charles Fazio împreună cu designerul Ari Loar. De asemenea, terenul de imens le oferă intimitatea necesară acestora, departe de paparazzi.

Locuința are o sală de mese mare, o cramă de vinuri, o sală de biliard și chiar o sală de cinema care nu este listată oficial. Spațiile exterioare sunt amenajate pentru petreceri, având piscină, bucătărie de vară, terasă și multe alte detalii.

Un studio muzical pe gustul lor

Unul dintre cele mai importante avantaje ale casei este studioul muzical, unde artista ar putea creea proiecte viitoare. Pentru Kelce, casa include o zonă specială pentru sport, cu un simulator de golf, sală de fitness, saună și spa.

Un cunoscut a spus pentru Page Six că proprietatea a fost pusă la vânzare „după ce soțul fostei proprietare a murit în timpul pandemiei, iar cei doi au locuit foarte puțin în imobil”.

Despre locul retras și logodna lor

Situată într-o zonă împădurită, vila le-ar putea oferi intimitatea necesară pentru cei doi. Chagrin Falls, localitatea din apropiere, completează peisajul cu cascade impresionante, restaurante și foarte populare, dar și locuri emblematice precum gelateria Popcorn Shop sau librăria Fireside Books.

Taylor Swift a confirmat recent logodna cu sportivul american, postând pe Instagram imagini cu primit.

Bijuteria a fost realizată de Kindred Lubeck și Artifex Fine Jewelry, având un diamant Old Mine Brilliant Cut alături de unul rectangular, inspirat de modelele clasice de lux.