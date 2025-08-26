B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial

A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial

Răzvan Adrian
26 aug. 2025, 23:58
A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
The singer Taylor Swift during the first of her two performances at the Santiago Bernabeu Stadium, on May 29, 2024, in Madrid, Spain. The American artist Taylor Swift performs today and tomorrow, May 30, at the new Santiago Bernabéu Stadium in Madrid as part of the European leg of 'The Eras Tour'. The tour in Europe, which includes more than twenty dates, kicked off on May 9, 2024 in Paris and ends on August 17 in London. NOTICE: The use of these photographs is permitted for informational and editorial purposes only. It is strictly forbidden to use them as the main "cover image", either printed or electronic, of any magazine or book. In the event of non-compliance with these provisions, the offending media shall fully indemnify Europa Press against any third party claims. Photo by Ricardo Rubio/Europa Press/ABACAPRESS.COM

Taylor Swift a anunțat logodna cu jucătorul NFL Travis Kelce printr-o serie de fotografii postate pe Instagram. Inelul de logodnă, realizat special pentru ea, reprezintă simbolul poveștii lor de dragoste și a captat atenția fanilor datorită designului său aparte, notează People.

Cuprins:

  • Povestea inelului și povestea romantică dintre cei doi
  • Cum a început povestea lor de dragoste

Povestea inelului și povestea romantică dintre cei doi

Cuplul care a început relația în 2023 a anunțat oficial logodna pe 26 august, odată cu publicarea fotografiilor de la cererea în căsătorie.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Taylor Swift (@taylorswift)

Travis Kelce, de 35 de ani, a colaborat cu designerul de bijuterii Kindred Lubeck și Artifex Fine Jewelry pentru a crea o bijuterie unică.

Bijuteria aleasă are un diamant Old Mine Brilliant Cut, alături de un diamant rectangular cu influențe antice, inspirată de designuri clasice de lux.

Colecția Artifex Fine Jewelry include modele ce pot ajunge până la 33.650 de dolari, iar piesa creată pentru Taylor Swift a fost personalizată special pentru ea, potrivit sursei citate.

Momentul logodnei a fost însoțit de un decor romantic cu aranjamente florale.

Artista a purtat o rochie Polo Ralph Lauren de 398 de dolari, accesorii aurii și sandale nude, completându-și look-ul cu celebrul ruj roșu într-o nuanță coral.

Cum a început povestea lor de dragoste

Cei doi au devenit cunoscuți ca și cuplu în octombrie 2023, când s-au prezentat împreună la petrecerea de după „Saturday Night Live”. În septembrie din același an, Taylor a fost pentru prima dată la un meci al echipei Kansas City Chiefs, unde l-a susținut pe Kelce.

Artista a discutat despre începutul relației în podcastul „New Heights”, povestind despre modul neobișnuit în care sportivul a încercat să o impresioneze.

În apropierea logodnei, Ed, un prieten al cuplului, a fost întrebat de ce sportivul pare atât de fericit. Răspunsul său a fost simplu și clar: „Taylor. Nu există nicio îndoială despre asta”, potrivit sursei citate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Patriarhia Română, prima reacție în scandalul preoților care dansau la bară. „Pot genera sminteală în rândul credincioșilor”
Eveniment
Patriarhia Română, prima reacție în scandalul preoților care dansau la bară. „Pot genera sminteală în rândul credincioșilor”
Incendiu puternic la Dragonul Roșu. Hala de depozitare s-a prăbușit parțial și degajă un fum dens
Eveniment
Incendiu puternic la Dragonul Roșu. Hala de depozitare s-a prăbușit parțial și degajă un fum dens
Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
Externe
Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
Cornulețe de Post – Rețetă tradițională
Eveniment
Cornulețe de Post – Rețetă tradițională
Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică
Eveniment
Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică
O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
Externe
O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
Sfârșitul unui sezon estival greu. Hotelierii vor închide mai devreme anul acesta. „Nu este rentabil”
Eveniment
Sfârșitul unui sezon estival greu. Hotelierii vor închide mai devreme anul acesta. „Nu este rentabil”
Cum influențează alimentele efectul medicamentelor. Exemplele date de specialiști
Eveniment
Cum influențează alimentele efectul medicamentelor. Exemplele date de specialiști
Salarii de peste 60.000 lei pe lună la ASF, ANCOM și ANRE: „E de porc să te agăți de beneficii de lux”
Eveniment
Salarii de peste 60.000 lei pe lună la ASF, ANCOM și ANRE: „E de porc să te agăți de beneficii de lux”
Melania Trump lansează o competiție națională dedicată inteligenței artificiale. Despre ce este vorba
Externe
Melania Trump lansează o competiție națională dedicată inteligenței artificiale. Despre ce este vorba
Ultima oră
00:25 - Cseke Attila: 40.000 de oameni vor fi concediați din administrația locală și centrală
00:11 - Patriarhia Română, prima reacție în scandalul preoților care dansau la bară. „Pot genera sminteală în rândul credincioșilor”
23:46 - Ministrul Cseke Attila, despre pensiile magistraților: „Nu numai unii să participe la efortul pe care îl facem cu toții. Nu se poate doar cu unii”
23:27 - Ce alimente evită Lidia Buble pentru a-și menține silueta. „Nu prea am timp să mănânc”
23:22 - Incendiu puternic la Dragonul Roșu. Hala de depozitare s-a prăbușit parțial și degajă un fum dens
23:04 - Monica Anghel, pe patul de spital. Artista a suferit o intervenție chirurgicală. „Era din ce în ce mai complicat”
22:56 - Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
22:54 - Nicușor Dan ar fi atras atenția, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților
22:41 - Cornulețe de Post – Rețetă tradițională
22:38 - Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică