Ce presupune, de fapt, dieta Barbie. Alimentele pe care trebuie să le consumi pentru a arăta ca Margot Robbie

Margot Robbie, actrița principală , arată spectaculos. După ce filmul a creat isterie la nivel mondial, fanii s-au întrebat cum reușește vedeta să își mențină silueta.

Se pare că în ultimele zile, căutările pe Google au fost legate de dieta acesteia. Acest lucru a înregistrat o creștere de interes de 1,364% în urma comediei fantastice și foarte roz a Gretei Gerwig.

Secretul prin care Margot Robbie a slăbit

Cele mai multe dintre femei au manifestat curiozitate în legătură cu regimul alimentar al lui Margot Robbie, cunoscut sub numele de „dieta Barbie”. Cu toate actrița în vârstă de 33 de ani adoptă o alimentație sănătoasă, aceasta a specificat că nu este restrictivă în privința alimentelor pe care le savurează, ci urmează un principiu de a mânca cu măsură.

Totuși, pentru rolul lui Barbie din filmul cu același nume, ea a adoptat o dietă mult mai restrictivă și a mâncat anumite alimente pentru a avea corpul perfect de păpușă la filmări.

Ei bine, Jasmina Vico, specialist în îngrijirea pielii, a transmis pentru o publicație internațională că Margot Robbie consumă alimente fermentate, cum ar fi kimchi, kefir, varză murată, tocmai pentru a menține o piele sănătoasă și cu un aspect perfect. Totodată, actrița include în lista sa de alimente și fructele de pădure.

Mai mult decât atât, se știe că Margot Robbie și alte actrițe implicate în film au inclus ceaiul de armurariu în dietele lor pentru beneficiile sale pentru sănătate.

Aparent, acest tip de ceai este recunoscut pentru susținerea sănătății ficatului, prezența să de antioxidanți și efectele antiinflamatorii, contribuind, de asemenea, la îmbunătățirea digestiei, notează .

Barbie a depășit încasări de 1 miliard de dolari la nivel mondial

Filmul Barbie a depășit 1 miliard de dolari în box office-ul global, cu 459 de milioane de dolari în America de Nord și 572 de milioane de dolari la nivel internațional.

„Barbie” atinge noul record după doar 17 zile de la lansare, devenind cea mai rapidă lansare . (și a opta din istoria de 100 de ani a studioului) care se alătură clubului miliardului de dolari. „Harry Potter și Talismanele Morții”: Partea 2″ a deținut anterior acest record, cu 19 zile.

Este doar al doilea blockbuster din acest an și al șaselea din era pandemiei care trece de 1 miliard de dolari, după „Spider-Man: No Way Home”, „Top Gun: Maverick”, „Jurassic World Dominion” și „Avatar: Calea apelor”.