Ce relaţie are acum Codin Maticiuc cu „fosta” Gina Pistol, iubita lui Smiley

Codin Maticiuc a împlinit astăzi 41 de ani și a vorbit la ceas aniversar despre fiica lui, despre campania de strângere de fonduri, dar și despre femeile pe care le-a adorat. Fostul „Crai de Dorobanți” a iubit multe femei frumoase din showbiz, însă și ele l-au îndrăgit, motiv pentru care a rămas în relații bune cu toate, inclusiv cu Gina Pistol, actuala iubită a lui Smiley, relatează Playtech.ro.

Codin Maticiuc a spus lucrurile pe nume! Ce relație are cu „fosta” Gina Pistol, iubita lui Smiley

„Am rămas prieten cu toate. Mai mult, sunt foarte bun prieten și cu Smiley, care este combinat acum cu Gina. Dar păstrez legătura și cu Anna Lesko. Mi se par niște oameni extraordinari, iar senzația e reciprocă.”, a povestit sărbătoritul, în exclusivitate pentru redacția Impact-Playtech.

Codin Maticiuc a și promovat concertul pe care l-a susținut anul acesta iubitul Ginei Pistol, celebrul Smiley, la UNTOLD, festivalul de muzică din Cluj, implicat în strângerea de fonduri pentru renovarea spitalelor.

„Astăzi pe mainstage ul de la UNTOLD urcă Smiley, ambasadorul parteneriatului dintre UNTOLD și #spitalepublicedinbaniprivati. Eu nu pot decât să îi mulțumesc în numele Fundația Metropolis. Suntem onorați”, scria Codin Maticiuc pe Facebook.

Codin Maticiuc a avut iubite cu nume sonore, cum sunt Gina Pistol, Anna Lesko, Alina Crișan, Maria Dinulescu, Corina Zugravu, Rodica Miron și Raluca Lăzăruț. În urmă cu doi ani, el a avut o relație și cu Flavia Mihășan, fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Întrebat totuși care au fost cele mai pasionale femei din viața lui, el a pus-o pe primul loc chiar pe actuala iubită a lui Smiley.

În cele din urmă, „fostul Crai de Dorobanți” a fost cumințit de Ana, mama fiicei lui.

„Gagica mea e nebună. Da, nu exagerez. Stați să vă explic. Femeia e obsedată de sport. Efectiv face și patru antrenamente pe zi. Sală la greu, padel și spinning, pe astea le numără și ea. În fine, începeți să înțelegeți că am dreptate când o fac nebună dar nu am terminat. Ea face trasee prin munți, pe ai noștri i-a terminat deja. Am fost și eu o dată sau de două ori pe niște trasee mai ușoare pe care oricum mi-am blestemat soarta în timp ce ea alerga în jurul meu ca să facă mai multă mișcare. De ce? Pentru că e nebună”, spunea Codin Maticiuc pe Facebook.