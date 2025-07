Ce relație are Busu cu cei trei copii ai săi? Cu ce se ocupă Florin Jr., Natalia și Catinca

Pe cât de prezent pe micile ecrane, pe tot atât de discret în ceea ce privește viața sa personala, Florin Busuioc, cunoscut drept Busu, a vorbit recent, în cadrul unui podcast, despre relațiile pe care le are astăzi cu cei trei copii ai săi: Florin Jr., Catinca și Natalia.

Florin Busuioc are trei copii din două căsnicii. Prezentatorul meteo devenea pentru prima dată tată în 1991, atunci când prima sa soție, Marieta Busuioc, l-a adus pe lume pe Florin Jr. La mai bine de zece ani distanță, în 2004, Liliana Busuioc, actuala soție a prezentatorului meteo, a adus pe lume primul copil al cuplului, pe Natalia. Cinci ani mai târziu, în 2009, familia lor s-a mărit cu încă un membru, odată cu nașterea Catincăi.

Busu, un tată prezent pentru fiicele sale bsent din viața fiului lui

Recent, în cadrul podcastului, Florin Busuioc vorbit despre cei trei copii ai lui, lăsând de înțeles că relația pe care o are cu fiul său nu este nici pe departe la fel de legată ca cea pe care o are cu Natalia și Catinca.

„Prima dată am devenit părinte cu băiatul de la Târgu Mureș. Aveam 28 – 29 de ani, cam așa. Eu am un băiat la Târgu Mureș dintr-o primă căsătorie. Cred că 29 de ani aveam. Nu a durat prea mult relația noastră și am un băiat care are acum… e născut în ’90 sau în ’91, are 33 – 34 / 34 – 35 de ani.

La o distanță de câțiva ani buni, buni chiar, în 2004 s-a născut Natalia, iar în 2009 s-a născut Catinca, cele două fete ale mele. Natalia este la Inginerie Chimică în Limbi Străine la Politehnică, n-a urmat calea tatălui deloc. Asta mică este la Liceul Tonitza, desenează extraordinar de bine, pictează foarte bine. Deocamdată zice că vrea să facă scenografie sau design vestimentar, probabil scenografie, mai degrabă. Vom vedea unde o va duce destinul, până la urmă!”, a spus el, potrivit .

Florin Jr., despre tatăl său: „Mi-a spus să nu îl mai caut niciodată”

Relația distantă dintre Florin Jr. și tatăl său a lăsat urme adânci în sufletul tânărului. În trecut, acesta a povestit că tatăl său i-a cerut să nu-l mai caute, ceea ce i-a provocat o durere greu de explicat în cuvinte. A încercat să-și găsească alinarea în baruri, dar ceea ce l-a ajutat cu adevărat să-și proceseze sentimentele a fost muzica.

„Mi-a spus să nu îl mai caut niciodată. Am fost pe la mai multe școli, aveam absențe, pierdeam vremea prin baruri”, mărturisea juniorul, potrivit .