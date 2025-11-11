Andrei Bănuță și Karmen Minune au devenit protagoniștii unor speculații care au făcut înconjurul spațiului public. Fanii au început să se întrebe dacă nu cumva între cei doi este mai mult decât o simplă prietenie. Niciunul dintre cântăreți nu a dat curs zvonurilor până acum. Invitat într-o emisiune televizată, Andrei Bănuță a dezvăluit natura relației pe care o are cu fiica lui Adrian Minune.

De la ce au pornit zvonurile despre o psoibilă relație între Andrei Bănuță și Karmen Minune

Cei doi artiști au colaborat pentru piesele „Ring Ding Ding” și „Jur, te voi iubi”, dar și pentru videoclipul melodiei lui Andrei Bănuță, „Minune de femeie”. În videoclipul plin de senzualitate, Karmen joacă rolul interesului romantic a lui . Toate aceste colaborări, dar și faptul că cei doi au apărut destul de apropiați într-un story de pe Instagram, postat în urmă cu mai multe săptămâni, i-a făcut pe fani să se întrebe cei doi nu formează un cuplu.

Ce a spus Andrei Bănuță despre natura relației cu Karmen Minune

Invitat într-o emisiune televizată, Andrei Bănuță a răspuns întrebării care se afla pe buzele tuturor: există sau nu o relație amoroasă între el și Karmen Minune. Artistul a negat zvonurile, dar nu s-a ferit să-și exprime aprecierea pe care i-o poartă fiicei lui Adrian Minune. De asemenea, tânărul a spus că i-ar plăcea să aibă o iubită așa cum este Karmen.

„Nu sunt în vorbe cu fiica lui . Karmen, înainte să fie o artistă desăvârșită și fiica lui Adrian Minune, este o mamă extraordinară. Karmen are o fetiță de 5 ani, pe Sofi. Și Karmen este profund implicată. E o femeie pe care o apreciez foarte mult, din foarte multe puncte de vedere. Și cred că la un moment dat în viața asta… Mi-ar plăcea sau mi-ar fi plăcut să vorbesc cu ea, dar nu s-a potrivit niciodată. N-a fost un moment potrivit niciodată. Da, dacă o să fie ceva, vă promit că veți fi primii care vor afla”, a spus Andrei Bănuță în emisiunea „40 de întrebări”.