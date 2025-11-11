B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andrei Bănuță pune cărțile pe masă. Ce relație are, de fapt, cu Karmen Minune: „Este extraordinară”

Andrei Bănuță pune cărțile pe masă. Ce relație are, de fapt, cu Karmen Minune: „Este extraordinară”

B1.ro
11 nov. 2025, 23:59
Andrei Bănuță pune cărțile pe masă. Ce relație are, de fapt, cu Karmen Minune: „Este extraordinară”
Sursa foto: Instagram - @andrei_banuta
Cuprins
  1. De la ce au pornit zvonurile despre o psoibilă relație între Andrei Bănuță și Karmen Minune
  2. Ce a spus Andrei Bănuță despre natura relației cu Karmen Minune

Andrei Bănuță și Karmen Minune au devenit protagoniștii unor speculații care au făcut înconjurul spațiului public. Fanii au început să se întrebe dacă nu cumva între cei doi este mai mult decât o simplă prietenie. Niciunul dintre cântăreți nu a dat curs zvonurilor până acum. Invitat într-o emisiune televizată, Andrei Bănuță a dezvăluit natura relației pe care o are cu fiica lui Adrian Minune.

De la ce au pornit zvonurile despre o psoibilă relație între Andrei Bănuță și Karmen Minune

Cei doi artiști au colaborat pentru piesele „Ring Ding Ding” și „Jur, te voi iubi”, dar și pentru videoclipul melodiei lui Andrei Bănuță, „Minune de femeie”. În videoclipul plin de senzualitate, Karmen joacă rolul interesului romantic a lui Andrei Bănuță. Toate aceste colaborări, dar și faptul că cei doi au apărut destul de apropiați într-un story de pe Instagram, postat în urmă cu mai multe săptămâni, i-a făcut pe fani să se întrebe cei doi nu formează un cuplu.

Ce a spus Andrei Bănuță despre natura relației cu Karmen Minune

Invitat într-o emisiune televizată, Andrei Bănuță a răspuns întrebării care se afla pe buzele tuturor: există sau nu o relație amoroasă între el și Karmen Minune. Artistul a negat zvonurile, dar nu s-a ferit să-și exprime aprecierea pe care i-o poartă fiicei lui Adrian Minune. De asemenea, tânărul a spus că i-ar plăcea să aibă o iubită așa cum este Karmen.

„Nu sunt în vorbe cu fiica lui Adi Minune. Karmen, înainte să fie o artistă desăvârșită și fiica lui Adrian Minune, este o mamă extraordinară. Karmen are o fetiță de 5 ani, pe Sofi. Și Karmen este profund implicată. E o femeie pe care o apreciez foarte mult, din foarte multe puncte de vedere. Și cred că la un moment dat în viața asta… Mi-ar plăcea sau mi-ar fi plăcut să vorbesc cu ea, dar nu s-a potrivit niciodată. N-a fost un moment potrivit niciodată. Da, dacă o să fie ceva, vă promit că veți fi primii care vor afla”, a spus Andrei Bănuță în emisiunea „40 de întrebări”.

Tags:
Citește și...
Paula Seling și Anca Țurcașiu sar în ajutorul românilor care țin post. Rețetele delicioase, ideale pentru următoare perioadă
Monden
Paula Seling și Anca Țurcașiu sar în ajutorul românilor care țin post. Rețetele delicioase, ideale pentru următoare perioadă
Câți bani câștigă Irina Fodor la Asia Express 2025? Salariul pe care îl primește pentru 10 săptămâni de filmări
Monden
Câți bani câștigă Irina Fodor la Asia Express 2025? Salariul pe care îl primește pentru 10 săptămâni de filmări
Gheboasă, scenă tragi-comică la Poliție. A reclamat furtul mașinii, dar uitase unde o parcase
Monden
Gheboasă, scenă tragi-comică la Poliție. A reclamat furtul mașinii, dar uitase unde o parcase
Magicianul Robert Tudor a ajuns pe masa de operații: „Mi-e frică de nu mai pot”. De ce afecțiune suferea
Monden
Magicianul Robert Tudor a ajuns pe masa de operații: „Mi-e frică de nu mai pot”. De ce afecțiune suferea
Gheboasă, din nou în centrul atenției după ce a reclamat la poliție că i s-a furat mașina. În realitate, trapperul uitase unde parcase autoturismul
Monden
Gheboasă, din nou în centrul atenției după ce a reclamat la poliție că i s-a furat mașina. În realitate, trapperul uitase unde parcase autoturismul
Carmen Tănase: „Am scos cu mâna căpușe de pe câini, dar nu am avut nimic niciodată”. Câte animale de companie are și cum le ajută pe cele abandonate
Monden
Carmen Tănase: „Am scos cu mâna căpușe de pe câini, dar nu am avut nimic niciodată”. Câte animale de companie are și cum le ajută pe cele abandonate
Daciana Sârbu: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”. Ce program are de Sărbători și cum își împarte timpul cu copiii, după divorț
Monden
Daciana Sârbu: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”. Ce program are de Sărbători și cum își împarte timpul cu copiii, după divorț
Mellina: „Admir fiecare femeie care este mamă”. De ce nu își dorește copii
Monden
Mellina: „Admir fiecare femeie care este mamă”. De ce nu își dorește copii
Surpriză pentru un cuplu care filma un video pentru TikTok. Filmarea s-a viralizat datorită lui Leo Messi
Monden
Surpriză pentru un cuplu care filma un video pentru TikTok. Filmarea s-a viralizat datorită lui Leo Messi
Corina Caragea, despre cea mai scumpă vacanță: „Ca într-un vis așa. Stai să mă ciupesc!”. Cât a plătit pentru aceasta
Monden
Corina Caragea, despre cea mai scumpă vacanță: „Ca într-un vis așa. Stai să mă ciupesc!”. Cât a plătit pentru aceasta
Ciprian Ciucu
Ultima oră
00:05 - Motivul pentru care musulmanii nu au voie să consume deloc carne de porc. Ce înseamnă halal și haram
00:01 - Orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Care este topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
23:30 - Paula Seling și Anca Țurcașiu sar în ajutorul românilor care țin post. Rețetele delicioase, ideale pentru următoare perioadă
23:26 - Câți bani câștigă Irina Fodor la Asia Express 2025? Salariul pe care îl primește pentru 10 săptămâni de filmări
23:22 - Campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe pe 22 noiembrie. Ce reguli impune CNA pentru posturile TV și radio
23:04 - Actrița Oana Pellea sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Carmen Uscatu i-a cerut să-și dea demisia din „Dăruiește viață”
23:00 - Ministrul Energiei: ‘România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil. Trebuie să protejăm 5.000 de angajați’. Ce a mai anunțat Bogdan Ivan
23:00 - Gheboasă, scenă tragi-comică la Poliție. A reclamat furtul mașinii, dar uitase unde o parcase
22:44 - Un pod recent inaugurat din China s-a prăbușit pe autostradă. Care sunt cauzele incidentului (VIDEO)
22:31 - Carmen Uscatu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: „Sunt ținta unei presiuni arbitrare pentru a mă opri. Este vorba despre o incompatibilitate între rolurile pe care le deține” (VIDEO)