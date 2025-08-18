B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Ce relație există între Viorica și Ioniță de la Clejani și Johnny Depp? Artistul a dezvăluit tot!

Ce relație există între Viorica și Ioniță de la Clejani și Johnny Depp? Artistul a dezvăluit tot!

Elena Boruz
18 aug. 2025, 16:25
Ce relație există între Viorica și Ioniță de la Clejani și Johnny Depp? Artistul a dezvăluit tot!
Sursă foto: Instagram/@vioricadelaclejani_

Viorica și Ioniță de la Clejani au o relație apropiată cu celebrul actor Johnny Depp, care s-a legat în urmă cu mulți ani. Acum, Ioniță a povestit cum au ajuns să devină prieteni și a dezvăluit detalii din culisele relației dintre ei.

Familia de la Clejani este foarte apreciată pentru muzica pe care o creează, atât în România, cât și peste hotare. Nu doar Viorica și Ioniță se ocupă cu muzica, ci și cei doi copii ai lor, Margherita și Fulgy.

Cuprins:

  • Cum l-au cunoscut „Clejanii” pe faimosul Johnny Depp
  • Ce cadou i-a făcut actorul lui Ioniță de la Clejani

Cum l-au cunoscut „Clejanii” pe faimosul Johnny Depp

Ioniță a mărturisit cum s-au cunoscut cu actorul de la Hollywood. Lăutarul a mărturisit că întâlnirea dintre ei a avut loc, în urmă cu mulți ani, cu ocazia participării acestora la un film. Actorul internațional a fost impresionat de ei și i-a invitat la el acasă. De atunci, relația dintre ei a devenit din ce în ce mai apropiată.

„L-am cunoscut pe Johnny Depp cu ani în urmă. Am fost invitați să participăm la un film, unde noi eram familia lui. Este vorba despre un film realizat la Paris de o englezoaică, doamna Sally Potter, și acolo ne-am întâlnit cu el. I-a plăcut de noi, iar după filmări a spus: „Voi trebuie să veniți la mine acasă!. Și am plecat la el acasă, la Hollywood. Și acolo am înțeles ce înseamnă cuvântul vedetă: când în fața casei tale sunt în permanență 200 de oameni, când nu poți să ieși din casă decât mascat, când poți avea orice vrei tu… Până și la clubul lui așteptau oameni afară. Eu am crezut că sunt la coadă la bilete. Până la 5 dimineața aceiași oameni erau acolo pentru a lua un autograf de la Johnny Depp. Și atunci mi-am spus: „Wow!. Dacă omul acesta este atât de mare și e atât de modest, cum putem noi, după două televiziuni, să fim cu nasul pe sus? Niciodată nu o să facem asta. Nu avem cum!`”, a declarat Ioniță de la Clejani pentru viva.

Ce cadou i-a făcut actorul lui Ioniță de la Clejani

De asemenea, acordeonistul a povestit că el și Johnny Depp și-au dăruit cadouri reciproc. Se pare că actorul i-a dat în dar un acordeon, după ce al lui se stricase și devenise supărat.

Pe de altă parte, Viorica și Ioniță s-au gândit mult cum ar putea să îi întoarcă gestul și astfel au apelat la un cadou tradițional românesc.

„Am fost foarte fericit. Am stat cu Viorica și ne-am gândit… Când noi am fost la el acasă, la Hollywood, și am cântat pe Sunset Boulevard, în clubul lui, The Viper Room, omul acesta mi-a făcut mie un acordeon cadou. Pentru că al meu se stricase în timpul filmărilor din ploaie. Și m-a văzut supărat și m-a întrebat care e motivul. Atunci, el a comandat un acordeon și mi l-a dăruit. Ce cadou puteam să-i facem noi marelui actor? M-am dus și am căutat două săptămâni ii tradiționale românești, am comandat cele mai frumoase ii și i le-am oferit. A fost o mare bucurie pentru mine când am văzut că le poartă pe scenă. Și acum mi-a reamintit: „Ai văzut că le-am purtat?. Acesta e ultimul cadou pe care i l-am făcut. Și lui, și „vampirilor de la Hollywood. S-a dezbrăcat, a luat pe el iia românească, pe care acum o poartă prin toată lumea, și mi-a spus: `Vezi, port asta!`”, a adăugat lăutarul.

