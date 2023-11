Ce sacrificii a făcut Rita, fiica Ronei Hartner, în vârstă de 15 ani, pentru a sta cu mama ei: „Am simțit o suferință”

Rita, în vârstă de 15 ani, a fost alături de mama sa până în ultimele momente. Rona Hartner, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, . Rona era tare mândră de ceea ce făcea fiica ei și o susținea în toate lucrurile pe care voia să le facă.

La începutul acestui an, înainte de afla de , artista a anunțat că Rita și-a luat un an sabatic și că a renunțat la școală pentru un an. Adolescenta voia ca anul acesta să facă câteva cursuri pentru a deveni hairstylist.

Rona Hartner, mai aproape ca niciodată de fiica ei

„Anul acesta mi-am luat un an sabatic mamă-fiică, să descoperim mai multe lucruri împreună. Și o iau cu mine peste tot. Îmi dau seama că la 18 ani va pleca pe drumul ei, între șapte ani și acum a fost numai și numai la școală. Și eu de fiecare dată când plecam în România, ea rămânea cu mama. Iar eu, ca artistă, am simțit o suferință destul de mare. De aceea am optat să facă o școală acasă, este în Franța, și în același timp să mă urmeze peste tot. Home schooling, cu școală de modelling, cu alte chestii. Nu prea îi place la școală cu foarte mulți copii, colegii nu au fost prea cool. Așa că home schooling îi convine mai mult. Vrea să facă un curs de hair styling, pe culoare bio, va face și modelling. Și avem și un film în care va juca. A mai jucat deja în trei filme. Și e basistă”, povestea pe atunci Rona Hartner.

Rona Hartner a avut . Rita a obținut o diplomă internațională, după ce a participat la cursurile de la Syma Make Up Studio, o școală tare cunoscută în Franța de beauty.

„Ea va veni cu mine peste tot. Am decis să își facă școala acasă, să își dea și Bacalaureatul acasă. Ea vrea să își facă și o trupă de bas, joacă și în scurtmetraje, pentru filme, ea trebuie să fie disponibilă”, a mai spus Rona, potrivit .

Adolescenta voia să îi calce pe urme Ronei Hartner

În cadrul unui interviu, Rona Hartner a mărturisit că fiica ei, Rita, vrea să îi calce pe urme. Ea spunea că Rita este basistă de chitară electrică și că anul acesta își va face propria trupă.

„Acum deocamdată a luat lecții și își depășește niște frici, pe care le aveam și eu la vârsta ei. Ea se analizează mult mai mult. La 18 ani poate să apară pe media online, înainte nu. Nu știu dacă se va putea împăca într-o zi cu imaginea de astăzi, dacă o las să iasă acum, acum trebuie să încerce, trebuie să greșească, acum trebuie să nu o vadă nimeni și când iese să rupă”, mărturisea artista.