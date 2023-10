Ce salarii le dă Mihai Trăistariu angajaților care se ocupă de garsonierele lui de pe litoral: „Prețuiesc munca”

să investească sute de mii de euro într-un hotel pe litoralul românesc, în timp ce continuă să se ocupe de garsonierele pe care le închiriază. De asemenea, a dezvăluit ce salarii le oferă angajaților săi.

Ce salarii le oferă Mihai Trăistariu angajaților

Mihai Trăistariu se bazează pe echipa sa de cameriste pentru a menține locul curat și ordonat. El subliniază că apreciază eforturile lor și este dispus să le recompenseze în funcție de implicarea și performanța fiecăreia.

„Camerista mea, cea cu care am colaborat până recent, a avut aproape 1.000 de euro salariu net pe lună. Dacă cel cu care lucrez își dă interesul, atunci și eu îmi arăt în felul meu faptul că-i prețuiesc munca. Așa va fi și cu cei care voi lucra și la hotel”, a declarat cântărețul pentru .

Artistul vrea să facă o investiție de peste 600.000 de euro în Costinești

avea un teren pe litoralul românesc, pe care l-a vândut unui dezvoltator imobiliar în schimbul mai multor garsoniere. Acum dorește să investească într-un hotel într-una din stațiunile de pe malul mării.

„Mai întâi am vrut să-mi cumpăr un teren în zona litoralului pe care să-mi construiesc un hotel. Dar, după încheierea sezonului, am schimbat strategia. Mi-am căutat un hotel gata funcțional pe care să-l cumpăr. Și am și găsit, spre mirarea mea, câteva oportunități foarte interesante”, a declarat artistul, care are de gând să facă o investiție de peste 600.000 de euro, într-un hotel cu peste 50 de camere din Costinești.