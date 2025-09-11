Calina și Catinca Roman, primele eliminate de la Asia Express 2025. Nemulțumirile mamei și fiicei legate de condițiile din competiție: „Dacă mă îmbolnăvesc?” (VIDEO)

Asia Express – Drumul Eroilor a debutat cu tensiuni, probe dificile și primele eliminări. După doar patru zile petrecute în Filipine, Catinca Roman și fiica ei, Calina, au fost nevoite să părăsească show-ul, devenind astfel prima echipă eliminată.

Experiența, pe cât de intensă, pe atât de solicitantă, le-a pus la grea încercare răbdarea și rezistența. Mama și fiica au recunoscut că provocările din competiție au fost mult mai dure decât și-au imaginat, iar lipsa confortului și condițiile precare le-au determinat, în cele din urmă, să renunțe chiar la ultima probă, decizie care le-a costat locul în show.

Cum s-a desfășurat cursa pentru ultima șansă

Tensiunea a atins cote maxime în prima „cursă pentru ultima șansă” din acest sezon. Anda Adam și partenerul ei, Joseph, au reușit să domine traseul și să ajungă primii la Irina Fodor. Alina Pușcău și Cristina Postu, aflate în pericol, au fost salvate de faptul că echipa formată din Catinca și Calina a renunțat chiar în ultimul moment.

a confirmat verdictul prin medalia roșie: „Roșu, prima etapă, pleacă acasă o echipă după patru zile de Filipine.”

Cum au reacționat concurenții la aflarea veștii

Eliminarea celor două a stârnit reacții mixte din partea celorlalți concurenți. „Îmi pare rău că au plecat, erau determinate să rămână”, a spus Raluca Bădulescu. Emil și Alejandro au adăugat: „Nici nu știm dacă să fim triști sau să ne bucurăm. Ele au renunțat”, potrivit .

Care au fost nemulțumirile Catincăi și Calinei Roman

La proba care presupunea strângerea gunoaielor dintr-o piață, Calina a spus: „E bătaie de joc aici. Ne-a anunțat cineva să ne luăm alea de acolo? Nu ne-am dat seama că pe drum noi am pierdut mănușile. (…) Totul are o limită. Puteți să ne anunțați și pe noi că aveam mănuși acolo.”

De asemenea, după ce au părăsit competiția, Calina a atras atenția asupra riscurilor de sănătate: „Dacă eu cădeam în aceea apă, eu mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Mănușile nu erau prinse și au căzut pe jos. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?”

Care au fost replicile Irinei Fodor și ale colegilor de competiție

Irina Fodor a intervenit pentru a clarifica situația: „Dacă știi că ai aceste probleme, îți iei dezinfectant în geantă. Puteai să mergi să te speli pe mâini la prima toaletă din drum.”

Și ceilalți concurenți au avut opinii tranșante. „Dacă te gândești că te îmbolnăvești… nu vii aici”, . Anda Adam a fost la fel de directă: „Aici nu vii să ai un asistent personal care să stea după nevoile și necesitățile tale. Nu despre asta este vorba.”

Ce urmează în Asia Express 2025

Astfel, Catinca Roman și fiica ei, Calina, au devenit prima echipă eliminată din acest sezon al „Asia Express – Drumul Eroilor”. Deși experiența lor a fost scurtă, aceasta a lăsat urme puternice și a scos la iveală diferențele dintre așteptările concurenților și realitatea dură a competiției.

Pentru ceilalți participanți, competiția continuă cu probe tot mai dificile și trasee extenuante prin Filipine. Atmosfera tensionată și testele de rezistență promit să aducă în continuare momente intense, dar și noi eliminări spectaculoase.