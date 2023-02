Ce se află în geanta de călătorie a Andreei Raicu. Vedeta și-a uimit fanii de pe rețelele de socializare: „Nu o să ghiciți”

Andreea Raicu, în vârstă de 45 de ani, a postat pe contul de socializare un video, în care le-a dezvăluit fanilor ce ține în geanta de călătorii, pentru a se asigura că are tot ce îi trebuie la drum lung.

În timp ce se întorcea din Milano, vedeta le-a arătat fanilor ce poartă în geantă atunci când călătorește.

Ce se găsește în geanta Andreei Raicu

„Nu îmi găsesc căștile. A! Le-am găsit! Să vezi ce e la mine în geantă! Bomboane pentru birou, pasaport, telefon, peptide, să nu mă deshidratez în timpul zborului, sărățele, Ipad, Kindle, în . A, am și apă! Am și niște gene! Cheile de acasă, elastic de păr, d’ăsta de buze, deodorant, pix, suplimente, ochelari, căști, gloss, rezerve pentru stilou.

Deci ce credeți că am în geantă de când am plecat de acasă. Nu o să ghiciți! Pentru că eu am grijă să nu fac risipă și am păstrat această banana, dar norocul meu e că nu a făcut o petrecere acolo. Bananele coapte sunt foarte bune, foarte sănătoase, drept pentru care eu voi mânca această banană, a spus vedeta”, a spus Andreea Raicu în mediul virtual, potrivit .

Andreea Raicu a răspuns întrebărilor legate de sarcină

Andreea Raicu a răspuns întrebărilor adresate de către fanii săi, iar mulți au întrebat-o dacă e însărcinată după ce au văzut o poză cu ea în costum de baie.

Pe contul de Instagram, Andreea Raicu a primit , iar mulți au fost curioși să afle dacă aceasta este însărcinată. „Ești însărcinată?”, a fost întrebată fosta prezentatoare, potrivit Spynews.ro. Răspunsul Andreei nu a întârziat să apară: „Aș vrea eu. Așa pare în această poză! Cu mango sticky rice”.