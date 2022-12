Andreea Raicu, dezvăluiri cutremurătoare despre copilărie: „Mi-a lipsit foarte mult mama”

Andreea Raicu este o femeie de succes în România, dar a trecut prin multe greutăți în viață, de care a încercat să depășească. Despre copilăria și adolescența ei, vedeta vorbește acum cu zâmbetul pe buze, deși recunoaște că la vremea respectivă nu a înțeles totul.

Andreea Raicu, sinceră ca niciodată

Andreea Raicu a dorit să ajute alți oameni să-și schimbe viața, așa cum a reușit să o schimbe și pe a ei. După un proces dificil, vedeta a reușit să găsească echilibrul și se consideră acum o femeie puternică, care are încredere în sine și în ceea ce poate face.

În adolescență, însă, aceste sentimente îi erau complet străine.

În cadrul podcastului Idea Man by Vlad Avarvari, Andreea Raicu a vorbit emoționat despre o perioadă dificilă din viața sa, în care îi lipsea foarte mult mama.

Vedeta a mărturisit că mama ei pleca deseori de acasă pentru scopuri profesionale și resimțea foarte tare lipsa ei, deși avea alți membri ai familiei aproape de ea. Andreea își dorea ca mama ei să fie mai prezentă în viața ei.

Andreea Raicu a fost o adolescentă complexată

Andreea Raicu a povestit că a fost o adolescentă rebelă, chiar răzvrătită la un moment dat, dar părinții ei au știut cum să gestioneze această situație.

„Eram o adolescentă foarte nesigură pe ea. O adolescentă care nu se considera deloc frumoasă, eram foarte timidă și avea nevoie foarte mult de confirmările oamenilor din jur… nu avea curaj. Era foarte mult dominată, crescută cu acest sindrom al perfecționismului, înfricoșată să nu greșească și dornică de foarte multă iubire.

Ca și copil, păream un copil foarte vesel, un copil răsfățat și foarte, foarte iubit de toată lumea, pentru că toată lumea și-a dorit ca eu să vin în familie.

Am simțit că are foarte multă lume grijă de mine, mi-a lipsit foarte mult mama pentru că era foarte mult timp plecată, iar la un moment dat am devenit un copil foarte agitat pentru că mă comportam ca un băiețel, mă suiam în toți copacii, săream toate gardurile, nu suportam să mă îmbrac în fuste, eram efectiv ca un băiețel și după aia când am crescut am devenit foarte răzvrătită pentru că mi se impuneau destul de multe limite acasă, în general în zona de educație și atunci am devenit foarte răzvrătită, dar am avut niște părinți care au știut cum să gestioneze foarte bine acest lucru”, a dezvăluit Andreea Raicu.