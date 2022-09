Ce se întâmplă cu cățeii Reginei Elisabeta a II-a după decesul suveranei?

Dragostea Reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii pentru cățeii săi a făcut înconjurul lumii. Imaginile cu suverana și patrupezii săi au devenit virale la fiecare publicare. Regina și câinii săi au fost, de asemenea, subiectul unei animații de succes, „Corgi, cățeii reginei”.

RIP Queen Elizabeth II, star of the 2019 animated movie „The Queen’s Corgi” — goth badgerclops (@BadgercIops)

La finalul vieți, regina Elisabeta ar mai fi avut patru câini. Potrivit American Kennel Club, ea avea doi corgi Pembroke Welsh, Muick și Sandy, dar și un „dorgi” mai în vârstă, de rasă mixtă, numit Candy. Un cocker spaniel, Lissy, s-a alăturat familie în ianuarie.

Ce se întâmplă cu cățeii Reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii după decesul acesteia?

Așa cum și-ar fi dorit monarhul, cățeii vor rămâne în familie. Momentan, rămân în grija angajaților din reședința regală, dar urmează să fie preluați și îngrijiți de copii reginei, cel mai probabil Prințesa Anne sau Prințul Andrew, potrivit Una dintre dorințele reginei ar fi fost ca patrupezi să nu fie despărțiți.

When Queen Elizabeth II, the longest-reigning monarch in British history, died on Thursday at the age of 96, she left behind not just her nation and family members but a gaggle of canine companions. — CNN (@CNN)

Pasiunea reginei pentru corgi a luat naștere în copilărie. Suverena a crescut alături de câinele tatălui său, Regele George al VI-lea, Dookie.

Queen’s holiday videos! Unseen royal home movie shows the young Princess Elizabeth playing with Princess Margaret and her corgi and paddling in the loch at Balmoral in 1938

În 1944, cu ocazia împlinirii a 18 ani, i-a fost dăruit un cățeluș Pembroke Welsh corgi pe nume Susan. Atât de atașată era de Susan, încât se pare că a luat-o în luna de miere în 1947. Susan a murit în ianuarie 1959.