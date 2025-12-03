B1 Inregistrari!
Ce se întâmplă cu preparatele de la MasterChef după jurizare? Iată explicațiile producătorului executiv al emisiunii

Selen Osmanoglu
03 dec. 2025, 11:40
Sursa foto: Instagram/ MasterChef Romania
Cuprins
  1. O regulă nescrisă
  2. Soluții sustenabile
  3. MasterChef

Un membru important al echipei MasterChef a dezvăluit ce se întâmplă cu preparatele culinare jurizate de cei trei chefi: Cătălin Scărlătrescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea. Iată despre ce este vorba!

O regulă nescrisă

În cadrul show-ului culinar de la PRO TV, fiecare preparat pregătit cu atenție și emoție de concurenți primește verdictul final din partea celor trei jurați. Fie că este vorba despre un fel principal, un aperitiv, un desert sau un preparat de patiserie, nimic din ce rămâne după finajul jurizării nu este aruncat.

Daniela Preda, producător executiv al emisiunii, a explicat regulile din culise: „E adevărat că rămân bucățele mici, pe care uneori le mănâncă ei, și le mai dau între ei… Nimeni nu are voie să guste din mâncarea lor. Este o regulă nescrisă, dar pe care toată lumea o respectă”, a declarat aceasta, pentru Libertatea.

Prin acest mod, se asigură că preparatele juraților rămân protejate, iar resturile de la concurenți sunt gestionate responsabil.

Soluții sustenabile

Unele ingrediente pot fi reutilizate pentru alte probe dacă sunt în stare perfectă. În cazurile în care nu pot fi refolosite, preparatele sunt donate sau transformate în compost, pentru a evita risipa de mâncare.

Daniela Preda a oferit un exemplu concret: „Am avut o situație, de exemplu, în care am avut o carcasă de vită, am folosit din ea cât am folosit, după care ce a rămas am donat-o unui centru de copii. Când se poate ca produsul să fie bun în primul rând, să n-avem situații…”.

„Și ce nu se poate folosi, facem compost, pentru că încercăm să fim o producție sustenabilă și nu facem risipă de mâncare, nu aruncăm ingrediente, nu aruncăm… Mai dăm la echipă, mai facem câte o masă”, a mai explicat aceasta.

MasterChef

MasterChef România este un show culinar difuzat de PRO TV, unde concurenți amatori sau profesioniști se întrec pentru titlul de MasterChef. Fiecare ediție include probe individuale și de echipă, iar preparatele sunt evaluate de cei trei jurați: Cătălin Scărlătrescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

Emisiunea combină competiția culinară cu povești personale ale participanților, provocări tehnice și testarea creativității și abilităților gastronomice. Preparatele sunt jurizate pentru gust, prezentare și originalitate.

