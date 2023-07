Ce secret are Lavinia Pîrva în relația cu Ștefan Bănică. „Mereu ne facem timp pentru asta”

Lavinia Pîrva și și frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Se zvona faptul că cei doi sunt în pragul divorțului, dar cei doi au o relație de invidiat. Lavinia a mărturisit care este obieciul pe care ei îl respectă cu strictețe în fiecare vară.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică s-au cununat în Bulgaria, de circa șase ani. În ciuda zvonurilor, cum că relația lor nu va rezista, pentru că cel cel din urmă a mai fost căsătorit cu Mihaela Rădulescu și Andreea Marin, căsnicii care s-au soldat cu un divorț, conform Cancan.

Care este secretul relației lor

Amândoi au un program foarte încărcat, dar au știu mereu să țină aprinsă flacăra iubirii. Ei își fac mereu timp pentru vacanțe. „Indiferent de cât suntem de ocupați, mereu ne facem vara și timp pentru vacanțe. Am fost deja plecați, vor mai urma și altele”, a declarat Lavinia Pîrva.

Ei au fost într-o vacanță cu familia sa la un resort de lux din Antalya.

Soția lui Ștefan Bănică aduce și ea venituri considerabile. Ea are un magazin online care îi poartă numele și mai face bani și din promovările diferitelor branduri, după ce le testează.

Mai mult, după ce fiul său a mai crescut, ea s-a întors pe scenă.

„Am lansat un nou album. Am păstrat și stilul balcanic, dar am adus și lucruri noi. Am și piese în limba sârbă, dar și în română, mai multe stiluri. Am multe concerte, chiar nu duc lipsă. Agenda e plină”, ne-a mai spus soția lui Ștefan Bănică.

Fiul lor le moștenește talentul

Chiar dacă și-ar fi permis o bonă, au preferat să iar băiețelul pare să le calce pe urme. O persoană apropiată cuplului spune că Alexa deja cântă piesele și este foarte atras de pian.