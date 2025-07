Ce sfat le-a dat Oana Roman românilor, care se confruntă cu experiențe neplăcute în vacanță. Cum și-a recuperat banii pe cazare

a fost deja în câteva vacanțe de când a început vara și de fiecare dată a împărtășit experiența pe social media. Dacă vacanța de pe Coasta de Azur a fost un adevărat succes, Oana nu poate spune același lucru despre concediul petrecut în Grecia.

a avut o experiență neplăcută cu hotelul la care făcuse rezervare pentru cazare. Personalul nepregătit și condițiile, deloc ca în fotografii, au îndemnat-o pe femei să ia măsuri. Oana a depus plângere la conducerea hotelului, iar lucrurile s-au rezolvat.

Ce sfat are Oana Roman pentru urmăritori

Oana Roman a venit în ajutorul urmăritorilor ei, care pățesc la fel, din păcate. Aceasta le-a sugerat să facă plângere, căci ea așa a procedat și a reușit să fie mutată la un alt hotel și să își recupereze și banii. Faptul că ea a plătit bani pentru un hotel de cinci stele și a găsit unul de trei, a supărat-o pe femeie.

„Până la urmă, tot răul spre bine. Ieri am avut probleme la hotel, nu era ceea ce plătisem și ceea ce credeam că va fi. Nu am tăcut, am făcut plângere, am arătat managerului condițiile din camere și am reușit să schimbăm hotelul. Dar, nu am tăcut. Mi-am cerut drepturile și cei de la hotel au dat banii înapoi.

Când mergeți undeva și nu e ceea ce ați plătit, cereți-vă drepturile. Pe mine nu mă cunoaște nimeni aici, sunt doar un turist, dar nu am tăcut. Așa să faceți și voi, dacă aveți probleme”, a spus Oana Roman pe rețelele de socializare, conform

De asemenea, fiica fostului prim-ministru al României, Petre Roman, le-a sugerat oamenilor să ofere recenzii negative pe o platformă cunoscută.

„Vă mai dau un pont: TripAdvisor. Le e frică foarte tare de recenziile proaste pe TripAdvisor. E bine să vă faceți cont, să scrieți mereu recenzii de pe unde mergeți. Astfel deveniți relevant acolo și recenziile voastre contează. Ascultați ce vă povestesc”, a adăugat vedeta.