Oana Roman, despre fiica ei adolescentă: „Nu face curat la ea în cameră. Nu m-am gândit să o pedepsesc. Încerc, dar...”

Isabela, fiica Oanei Roman, apare din ce în ce mai aranjată alături de mama sa și chiar are propria ei trusă de machiaj. Însă mamei nu-i convine acest lucru: „Cred că o să i le ascund într-o zi, nu știu ce să fac”. Oana Roman a mai spus că nu face ordine sau curat la ea în cameră: „Nu m-am gândit să o pedepsesc, încerc dar nu cred că reușesc, nu mă lasă inima…”.

Oana Roman: Nu sunt deloc de acord cu faptul că Isa se machiază

„Eu nu sunt deloc de acord cu faptul că Isa se machiază. Are propria ei trusă de machiaj, cumpărată de ea, cred că o să i le ascund într-o zi, nu știu ce să fac. La haine nu ne potrivim, ea are total alte gusturi de ale mele. Ne potrivim la pantofi și nici acolo nu avem aceleași gusturi.. Ale mele sunt foarte scumpe și nu are voie să se atingă de ele. Încă nu a început cu manichiura și pedichiura”, a spus Oana Roman, pentru

Oana Roman, despre Isa: Nu o pun la treabă

Oana Roman a mai susținut că Isa nu-și face curat la ea în cameră: „Nu o pun la treabă… Mai face mâncare câteodată și trebuie să strâng eu după ea, nu face ordine sau curat la ea în cameră. Nu m-am gândit să o pedepsesc, încerc dar nu cred că reușesc, nu mă lasă inima… Mai îmi cumpără și ea câte ceva din pe care îi câștigă singură”.