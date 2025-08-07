B1 Inregistrari!
Cum îi merg afacerile lui Trăistariu pe litoral: „Anul acesta am luat și prima țeapă”. Ce i-au făcut turiștii care au închiriat apartamentele

Traian Avarvarei
07 aug. 2025, 23:59
Cum îi merg afacerile lui Trăistariu pe litoral: „Anul acesta am luat și prima țeapă”. Ce i-au făcut turiștii care au închiriat apartamentele
Mihai Trăistariu. Sursa Foto: Captură Video - Damian Drăghici / YouTube

Mihai Trăistariu a povestit că vara aceasta a luat prima țeapă de când și-a început afacerile pe litoral. Artistul a fost păcălit de câțiva turiști, care au stat într-un apartament de-al său, dar n-au mai plătit.

Câți bani face Mihai Trăistariu din cântat și turism

„Anul acesta am deschis și apartamentul de lux, al șaptelea din ce am eu, e prima vară. S-a dat integral, până începe școala e ocupat complet, nu am nicio zi liberă. Celelalte șase pe care le am de șase veri merg foarte bine, 95% sunt rezervate, mai am așa, câte o zi, o noapte, dar astea se dau din mers. Deci, în principiu, a mers excelent, eu le și promovez foarte bine, eu încă din ianuarie le promovez, iar vara nu mai stau să le dau, deja le am rezervate”, a spus Mihai Trăistariu, pentru SpyNews.

Cântărețul a mai susținut că din turism și concerte, în cele trei luni de vară, câștigă în jur de 50.000 – 60.000 de euro, iar în restul celor nouă luni din an câștigă circa 40.000 de euro. La final, după ce plătește toate taxele și face noi investiții, rămâne cu 20.000 de euro.

Cum a fost păcălit Trăistariu de câțiva turiști

Mihai Trăistariu a povestit și cum a fost păcălit de niște turiști și de ce a ales să nu-i reclame la Poliție.

„M-am obișnuit deja cu ideea că se mai sparge o cană, un pahar, o farfurie, astea sunt normale, nu mai sunt probleme. Problema e când își anulează câte o rezervare, când intervine ceva și trebuie să anuleze. Anulează cu trei zile înainte, eu nu le mai pot da, mă enervează la culme, mă chinui să postez iar. Ne fac un rău. I-am notat cu „NU” în față pe cei care au făcut asta, iar la anul, dacă mă abordează din nou, le spun să plătească integral vacanța, iar dacă o anulează sau vor altă dată, atunci sunt obligați să trimită pe altcineva în loc. Nu pot lăsa zilele alea goale. Trebuie să se gândească înainte dacă vor să facă o rezervare. (…)

Anul acesta am luat și prima țeapă. Au venit niște turiști, au stat două nopți, eu eram plecat, au zis că virează banii. Eu nu procedez de obicei așa, eu le iau banii din prima zi, le fac factura din prima zi, dar am zis: hai să-i iau așa, chiar dacă nu eram acolo. N-au mai plătit. Au plecat fără să plătească. Aveau de dat 500 de lei, nu era o avere, era în luna iunie, dar gestul contează. N-au plătit și au fugit ca niște infractori. Am poza femeii care a rezervat, știu cum o cheamă, am și conversația, tot, tot. Dacă îmi pun mintea, o găsesc.

Dacă o dau la poliție, în maxim două zile o găsesc, dar am zis să nu fiu tâmpit pentru 500 de lei. Dar dacă vreau să-i arăt că o găsesc, o găsesc. Și-a închis toate conturile ca să nu mai fie găsită”, a mai spus artistul, pentru SpyNews.

