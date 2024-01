Ce spune Mike, iubitul Iuliei Albu, după participarea la America Express. „Au fost momente când am vrut să o omor”

, pe numele lui real Mihai Alexandru, au fost cea mai controversată echipă de la concursul America Express. Mike a spus câteva cuvinte despre conflictele lor din timpul emisiunii.

Emisiunea i-a despărțit doar temporar

După nenumăratele conflicte pe care le-au avut în America Express, cei doi au stat separate o perioadă de timp, după ce au ajuns acasă. Cu toate acestea, au reflectat asupra situației și s-au împăcat, informează

Mike a recunoscut că au fost și conflicte foarte puternice între ei când pur și simplu a cedat și ar fi vrut să o omoare, dar nu crede că experiența ar fi putut să îi despartă definitv.

„Nu am să te mint, au fost momente când am vrut să o omor, dar nu am putut. O iubesc. Uneori trebuie să lupți. Îți dai toată silința și merge, deocamdată” a spus Mike la Antena Stars.

Amândoi regretă unele momente

despre situația lor după întoarcerea în țară și a spus că din cei mai buni prieteni au ajuns cei mai mari dușmani. Ea a mai transmis că există momente pe care amândoi le regretă.

„Am știut din prima secundă că vom fi cea mai controversată și discutată echipă din acest show. Sigur, o mare parte din publicitatea de care ne bucurăm se datorează unor momente mai puțin fericite. Însă, chiar și așa, am reușit să împărțim o țară în două: jumătate dintre cuplurile care ne urmăresc au ajuns la concluzia că ei au relația perfectă, jumătate se regăsesc în noi și spun ”Ce tare! Uite, ăștia doi sunt exact ca noi!

Îmi dau seama că este foarte ușor să judeci din exterior. Până la urmă, toți am făcut asta la un moment dat. Dar nimeni nu deține adevărul absolut, nici chiar noi, iar ceea ce se vede pe micul ecran este o fracțiune din ce s-a întâmplat acolo, în America Express. Am avut, în egală măsură, parte de momente incredibile și de momente pe care le regretăm teribil amândoi. Asumarea este cheia”, ”, a declarat Iulia Albu