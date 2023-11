Ce spune Mircea Badea despre accidentul rutier în care a fost implicat Șerban Huidu, prezentatorul Cronicii Cârcotașilor: „Nu știam că mai conduce”

După ce marți, 21 noiembrie, prezentatorul Cronicii Cârcotașilor i-a tăiat calea unui șofer de autovehicul Bolt și pe Calea Giuleşti din Bucureşti, Mircea Badea a ținut să pună punctul pe „i”.

Mircea Badea, despre accidentul în care a fost implicat Șerban Huidu

Șerban Huidu a fost implicat într-un nou accident rutier, după cel mortal din 2013, însă de această dată în Capitală și fără urmări grave.

În urma acestuia ambii șoferi au fost testați pentru consum de alcool și stupefiante, rezultatul fiind negativ.

Realizatorul TV Mircea Badea a comentat și el noul accident pe care l-a făcut .

„Huidu încă mai conduce. Asta e tare. Nu știam că mai conduce. Dar iată că da: conduce”, a spus acesta, notează .

Șerban Huidu, primele declarații după accident

Șerban Huidur a recunoscut că e vinovat. Mai mult decât atât, acesta fost amendat cu 200 lei şi trei puncte penalizare pentru neasigurare la schimbarea benzii.

Prezentatorul a ajuns marți la Biroul de accidente ușoare după ce a intrat cu autoturismul pe care îl conducea într-o mașină de ride sharing. Conform declarațiilor oferite accidentul a fost unul ușor.

„S-a întâmplat un accident, sunt vinovat. S-a lovit o mașină de o altă mașină, daunele sunt minime.

Am vrut să vin la Biroul de Accidente Ușoare să nu creadă cineva că am ceva de ascuns. Sunt vinovat, am trei puncte de penalizare și 200 de lei amendă”, a declarat Șerban Huidu pentru .