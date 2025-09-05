Florin Ristei și Speak au vorbit, în unul dintre episoadele „Fiertzi pe Insula Iubirii”, despre sumele de bani pe care le câștigă ispitele din emisiune. „Păi mă duc și eu ispită. Păi mă duc și eu”, a susținut Speak.

Cuprins

Câți bani primesc ispitele de la Insula Iubirii

Ce spune ispita Oana Monea despre experiența de la Insula Iubirii

„Am citit articole, știu că atât se ia… Știam că atât se ia! Că am auzit niște sume… ”Bă, e adevărat că 15.000 de euro?”. Ești nebun, la banii ăia mă duceam eu o lună, sunteți nebuni la cap. Să mă duc 20 de zile și să iau 15.000 de euro… Păi nici dacă muncesc aici în fiecare zi la ”Neatza” și la alte alea… Sunteți nebuni la cap?”, a spus Florin Ristei.

Speak s-a arătat și el impresionat: „Păi mă duc și eu ispită. Păi mă duc și eu”.

Florin Ristei a făcut referire la articolele din online, potrivit cărora ispitele ar primi 8.000 de euro, explică

Și Oana Monea a reacționat pe internet la aceste speculații: „Merită financiar să mergi la ”Insula Iubirii”. Chiar merită destul de mult. Sincer, pe lângă faptul că îți faci promovare, câștigi și foarte bine. Ești în vacanță, e și o experiență… Poate, dacă e ca la Loto, pleci și cu un bărbat acasă. Poate, cine știe. Dar da, financiar se câștigă foarte bine. Așa că aveți drum liber”.