Alina Chivulescu a dezvăluit că de Revelion ține cont de obiceiuri și superstiții. „Nu ajută la nimic, credeți-mă, dar noi trebuie să facem ceea ce simțim că trebuie să facem”, a spus actrița.

Alina Chivulescu, despre superstițiile sale de Revelion

„Sunt din categoria oamenilor nu superstițioși, ci extrem de superstițioși. Eu, dacă aud că orice e de făcut, eu fac. Acum, dacă și ajută, eu n-aș putea să spun exact, dar da.

Mănânc struguri, mănânc pește, am bani în buzunar… nu ajută la nimic, credeți-mă, dar noi trebuie să facem ceea ce simțim că trebuie să facem”, a afirmat Alina Chivulescu, pentru

Alina Chivulescu ține cont mereu de superstiții

Actrița a mai spus că și în restul anului ține cont de anumite și, de asemenea, are grijă să se uite la horoscop.

„Normal că mă duc în spate trei pași, evident, la orice pisică, nu neapărat la pisica neagră. A trebuit să recunosc, mă uit și la horoscop, ce vrei tu”, a mai susținut Alina Chivulescu.