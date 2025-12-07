B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Alina Chivulescu a dezvăluit ritualul ei de Revelion pentru noroc în noul an: „Sunt din categoria oamenilor nu superstițioși, ci extrem de superstițioși”

Alina Chivulescu a dezvăluit ritualul ei de Revelion pentru noroc în noul an: „Sunt din categoria oamenilor nu superstițioși, ci extrem de superstițioși”

Traian Avarvarei
07 dec. 2025, 18:52
Alina Chivulescu a dezvăluit ritualul ei de Revelion pentru noroc în noul an: „Sunt din categoria oamenilor nu superstițioși, ci extrem de superstițioși”
Alina Chivulescu. Sursa foto: Captură video - La Măruță / YouTube
Cuprins
  1. Alina Chivulescu, despre superstițiile sale de Revelion
  2. Alina Chivulescu ține cont mereu de superstiții

Alina Chivulescu a dezvăluit că de Revelion ține cont de obiceiuri și superstiții. „Nu ajută la nimic, credeți-mă, dar noi trebuie să facem ceea ce simțim că trebuie să facem”, a spus actrița.

Alina Chivulescu, despre superstițiile sale de Revelion

„Sunt din categoria oamenilor nu superstițioși, ci extrem de superstițioși. Eu, dacă aud că orice e de făcut, eu fac. Acum, dacă și ajută, eu n-aș putea să spun exact, dar da.

Mănânc struguri, mănânc pește, am bani în buzunar… nu ajută la nimic, credeți-mă, dar noi trebuie să facem ceea ce simțim că trebuie să facem”, a afirmat Alina Chivulescu, pentru SpyNews.

Alina Chivulescu ține cont mereu de superstiții

Actrița a mai spus că și în restul anului ține cont de anumite superstiții și, de asemenea, are grijă să se uite la horoscop.

„Normal că mă duc în spate trei pași, evident, la orice pisică, nu neapărat la pisica neagră. A trebuit să recunosc, mă uit și la horoscop, ce vrei tu”, a mai susținut Alina Chivulescu.

Tags:
Citește și...
Cristian Gațu (80 de ani) se căsătorește cu iubita sa. Acum un an, fostul mare handbalist și-a părăsit nevasta, care i-a fost alături peste 5 decenii
Monden
Cristian Gațu (80 de ani) se căsătorește cu iubita sa. Acum un an, fostul mare handbalist și-a părăsit nevasta, care i-a fost alături peste 5 decenii
Ce intervenții estetice are Daniela Gyorfi: „Altele nu recunosc”
Monden
Ce intervenții estetice are Daniela Gyorfi: „Altele nu recunosc”
Oana Lis, la capătul puterilor: „Mi se pare că am îmbătrânit 10 ani deodată”. Ce lovitură a mai primit (FOTO)
Monden
Oana Lis, la capătul puterilor: „Mi se pare că am îmbătrânit 10 ani deodată”. Ce lovitură a mai primit (FOTO)
Monica Pop, dată afară dintr-un restaurant: „Ceilalți erau consternați. A fost o situație absolut incredibilă”. De la ce a izbucnit scandalul
Monden
Monica Pop, dată afară dintr-un restaurant: „Ceilalți erau consternați. A fost o situație absolut incredibilă”. De la ce a izbucnit scandalul
Anda Adam și soțul ei, pregătiți pentru noi provocări după „Asia Express”: „Nu prea spunem noi nu”
Monden
Anda Adam și soțul ei, pregătiți pentru noi provocări după „Asia Express”: „Nu prea spunem noi nu”
Supa care îți schimbă ziua. Ce conține și cum se face? Rețeta, dezvăluită de Sorin Bontea: „Ai nevoie doar de câteva ingrediente”
Monden
Supa care îți schimbă ziua. Ce conține și cum se face? Rețeta, dezvăluită de Sorin Bontea: „Ai nevoie doar de câteva ingrediente”
Refugiul lui Daniel Pavel din Thailanda, în timpul filmărilor pentru „Desafio: Aventura”
Monden
Refugiul lui Daniel Pavel din Thailanda, în timpul filmărilor pentru „Desafio: Aventura”
Denise Rifai, impresionată de Nicolae Guță: „A fost, pentru mine, o nouă lecție de viață”. Ce invitați nu i-au plăcut
Monden
Denise Rifai, impresionată de Nicolae Guță: „A fost, pentru mine, o nouă lecție de viață”. Ce invitați nu i-au plăcut
Victoria Răileanu, destăinuiri despre depresia postnatală: Nu mai ești tu. Auzi din toate părțile că ar trebui să te simți minunat, dar există și cealaltă fațetă a poveștii
Monden
Victoria Răileanu, destăinuiri despre depresia postnatală: Nu mai ești tu. Auzi din toate părțile că ar trebui să te simți minunat, dar există și cealaltă fațetă a poveștii
Dan Capatos și DJ Andrei, dați afară de la Antena. Motivele
Monden
Dan Capatos și DJ Andrei, dați afară de la Antena. Motivele
Ultima oră
20:52 - O femeie a sărit de la etajul 10, cu gemenii ei de 3 ani în braţe
20:29 - O femeie de 78 de ani a câștigat la loterie 120 de milioane de euro, dar a rămas fără o bună parte din sumă. Ce a făcut cu banii
19:55 - Un român a fost arestat în Germania după ce a bătut două tinere care se sărutau în tramvai
19:16 - „L-am sechestrat la mine în casă”. Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Adrian Mutu
18:28 - Surse: Salariul minim nu va crește nici anul viitor
17:53 - Prețuri scandaloase la hotelul Simonei Halep din Brașov. Ce artiști vor cânta acolo de Revelion
17:33 - Românii, indignați de cât a ajuns să coste un cofraj cu ouă în supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”
17:20 - Noi date despre direcția în care merg voturile bucureștenilor. Detalii de la sociologul Marius Pieleanu
17:09 - Cristian Gațu (80 de ani) se căsătorește cu iubita sa. Acum un an, fostul mare handbalist și-a părăsit nevasta, care i-a fost alături peste 5 decenii
16:47 - Bolojan, îndemn la vot: „Țara se schimbă în bine, cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”