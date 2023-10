Ceartă post-conjugală. Cum a numit-o Cătălin Bordea pe fosta sa soție

au divorțat pe calea amiabilă, după o căsnicie de 11 ani, iar aceasta din urmă a decis să aibă o relație cu Paul Mărăcine, . Juratul de la iUmor își continuă viață, de curând a plecat în turneu alături de Nelu Cortea.

Bordea a numit-o „parașută” pe Livia

Prietenul lui Bordea, Nelu Cortea, a încărcat pe YouTube un videoclip în care prezintă rezultatele turnelului din țară, de la Dej, Zalău și Sighetu Marmației. Cei doi au avut un dialog în care Bordea lăsa să se înțeleagă că vorbește despre fosta sa soție, Livia, informează

Bordea: Am emoții dacă ajunge acest avion la destinație, astăzi. Pentru că are două moriști.

Cortea: Suntem într-un avion mic.

Bordea: Am văzut avioane mici, ăsta e lighean cu două moriști.

Cortea: Sperăm să nu ajungem documentar.

Bordea: Asta nu e prima prea prăbușire. Problema e că nu mai am parașută.