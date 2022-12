Cel mai scurt test de inteligență publicat de Massachusetts Institute of Technology. Îl puteți rezolva înainte de a citi răspunsurile?

Cunoscut ca fiind cel mai scurt test IQ, Cognitive Reflection Test (CRT) cuprinde doar trei întrebări; pentru cei mai mulți este dificil și doar 17% dintre participanții la un studiu au reușit să-l treacă.

Acest test IQ ar părea simplu, cu doar trei întrebări – dar a lăsat 83% dintre respondenți blocați. Testul de reflecție cognitivă a fost inițial parte dintr-o lucrare de cercetare publicată în 2005 de către Shane Frederick; în cadrul cercetării, specialistul a testat 3.000 participanți cu niveluri diferite de educație, printre care și absolvenți ai unor universități de top ca Yale și Harvard care s-au încurcat însă când au dat răspunsurile. „Cele trei subiecte din CRT sunt simple în sensul că soluțiile sunt ușor înțelese când sunt explicate. Dar soluțiile corecte cer înfrânarea răspunsurilor greșite de sub impulsul momentului” – a menționat autorul citat de site-ul amintit.

Întrebările testului scurt

1.O bâtă și o minge costă în total 1,10 dolari. Bâta costă cu un dolar mai mult decât mingea. Cât costă mingea?

2.Dacă cinci mașini fac cinci piese în cinci minute, în cât timp vor face 100 de mașini 100 de piese?

3.Într-un lac este un pâlc de nuferi. În fiecare zi, pâlcul își dublează suprafața. Dacă pâlcului îi trebuie 48 de zile ca să acopere tot lacul, cât timp i-a trebuit ca să acopere jumătate din lac?

Răspunsurile

Există trei răspunsuri care sunt cele mai frecvente, dar toate sunt de fapt greșite. Iată-le:

1.10 cenți

2.100 de minute

3.24 de zile

Profesorul Frederick a spus: „Oricine se gândește un pic își dă seama că diferența dintre un dolar și 10 cenți este de 90 de cenți, nu de un dolar cum cere problema. În acest caz, aproape oricine care nu răspunde 10 cenți dă, de fapt, răspunsul corect.”

Răspunsurile corecte sunt:

1.Cinci cenți

2.Cinci minute

3.47 de zile

Iată explicațiile

Presh Talwalkar, autorul lui „The Hoy of Game Theory. An Introduction to Strategic Thinking”, a dat explicațiile:

1.Să spunem că mingea costă „X” cenți. Dacă bâta costă cu un dolar mai mult, înseamnă că este X+1. Așa că minge + bâtă = X+X+1, iar împreună fac 1,10 dolari. Deci 2X+1=1,10, așa că 2X=0,1, deci X=0,5. Aceasta înseamnă că mingea costă 5 cenți, iar bâta 1,05 dolari.

2.Dacă cinci mașini fac cinci piese în cinci minute, înseamnă că fiecare mașină face o piesă în cinci minute (deoarece fiecare mașină face doar o singură piesă). Dacă avem 100 de mașini care lucrează împreună, fiecare va face câte o piesă tot în cinci minute. Așa că vom avea 100 de piese după cinci minute.

3.Cu fiecare zi care trece, pâlcul își dublează suprafața. Așa că în fiecare zi anterioară a avut o suprafață cu jumătate mai mică. Deci lacul va avea acoperită o jumătate din suprafață în ziua a 47-a.