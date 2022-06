Sebastian Dobrincu, pierderi mari în afaceri. Ce se întâmplă cu averea tânărului milionar

Sebastian Dobrincu este cunoscut de către publicul român ca fiind unul dintre tinerii geniali din țara noastră, el fiind și cel mai tânăr jurat de la emisiunea „Imperiul Leilor”.

Însă, se pare că tânărul nu o duce prea bine cu banii, de ceva vreme, conform

Astfel că, tânărul milionar nu o duce prea bine la capitolul afaceri, și se pare că avut parte de pierderi mari în ultima perioadă, însă cu toate acestea, tânărul nu s-a demoralizat.

Sebastian Dobrincu, pierderi mari în afaceri

a ajuns milionar de pe urma afacerilor pe care le are în domeniul IT, reprezentând astfel un bun exemplu pentru alți tineri. Cel mai tânăr jurat de la „Imperiul leilor” are 23 de ani și are o avere estimată la două milioane de dolari.

În schimb, chiar dacă și americanii s-au arătat foarte mulțumiți de ideile sale, tânărul nu a reușit să se lanseze și pe piața din România.

Sebastian Dobrincu a ajuns unul dintre cei mai tineri multimilionari din Silicon Valley, reușind să atingă succesul în domeniul IT cu ajutorul unei platforme digitale de marketing, Storyheap.

Ce se întâmplă cu afacerile tânărului

Conform sursei citate, se pare că firma sa, Socialbase, este încă din anul 2020 inactivă fiscal.

La vremea respectivă firma a înregistrat o cifră de afaceri 0 și în cei doi ani de activitate, s-au înregistrat pierderi în valoare de 3.000 de lei. În plus, cât despre cealaltă firmă a sa, aceasta a raportat după cei patru ani de activatate cifra de afaceri tot 0.

De asemenea, în 2021 a înregistrat o pierdere de 350 de lei, după ce în anii precedenți, firma a înregistrat pierderi în valoare de 1.700 de lei.

Totodată, Ireal Meta Labs, a treia firmă înființată de a fost înființată în 2021. Firma a avut o cifră de afaceri de 108.118 lei, însă a înregistrat și aceasta pierderi în valoare de 32.000 de lei, a mai notat sursa citată.