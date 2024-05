Celebrul compozitor al Disney, Richard M Sherman, a murit la vârsta de 95 de ani. A fost premiat cu Oscar pentru Supercalifragilistic din Mary Poppins

Compozitorul Richard M Sherman, care a scris cântece pentru filme clasice , precum Mary Poppins și Chitty Chitty Bang Bang, a murit la vârsta de 95 de ani în Beverly Hills.

Sherman a câștigat trei premii Grammy și a primit 24 de albume de aur și platină

Sherman s-a asociat cu răposatul său frate Robert, iar cei doi au câștigat două premii Oscar în 1965 pentru munca lor pentru Mary Poppins, potrivit .

Unele dintre cele mai cunoscute partituri ale fraților includ Trust in Me a Jungle Book și Truly Scrumptious din Chitty Chitty Bang Bang.

Moartea lui a fost anunțată într-o declarație a Disney, care spunea că Sherman a murit „din cauza unei boli legate de vârstă” la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles.

Frații Sherman au fost incluși în Songwriters Hall of Fame în 2005 și au primit Medalia Națională a Artelor din SUA în 2008.

Aristocats, Bedknobs and Broomsticks și scurtmetraje Winnie the Pooh au fost printre alte producții Disney care au prezentat cuvintele și muzica lor.

Frații au fost interpretați în filmul din 2013 Saving Mr. Banks, care a spus povestea din spatele realizării lui Mary Poppins.

Lansat la un an după moartea fratelui său, în martie 2012, cu actorii Jason Schwartzman și B. J. Novak jucându-i pe cei doi frați despre cum compuneau și scriau piesele de succes ale filmului.

Sherman s-a născut în New York City la 12 iunie 1928 și a câștigat trei premii Grammy și a primit 24 de albume de aur și platină, se mai arată în comunicatul Disney.

Serviciul său pentru industria artistică i-a adus, de asemenea, la o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Frații Sherman au scris mai mult de 150 de cântece la Disney. Sherman a continuat să joace un rol activ producând partituri muzicale la vârsta sa înaintată. În 2023, a scris o nouă melodie cu compozitorul Fabrizio Mancinelli pentru scurtmetrajul de animație Mushka.