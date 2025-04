Celia a dezvăluit adevăratul motiv din spatele despărțirii de Mihai Bendeac. „Era o prietenie frumoasă la început”

În urmă cu aproximativ 15 ani, timp de câteva luni, Mihai Bendeac și au fost protagoniștii unei frumoase povești de dragoste. Invitată recent în podcast-ul lui Jorge, cântăreața a dezvăluit adevăratul motiv din spatele separarării lor.

Relația dintre Mihai Bendeac și Celia a început de la o prietenie. Ulterior, cei doi au format un cuplu, însă s-au despărțit după câteva luni. De asemenea, cântăreața a mărturisit că piesa „Dor de noi (Joi)”, lansată în decembrie 2012, i-a fost, într-o mai mică sau mai mare măsură, dedicată și lui Mihai Bendeac, potrivit .

„A fost omul care mi-a fost pansament în perioada respectivă”

Invitată recent în podcast-ul „De vorbă cu Jorge”, Celia a vorbit despre începuturile relației cu Mihai Bendeac și totodată, despre motivul pentru care cei doi au hotărât să o ia pe drumuri separate.

„Mihai, cu toate fețele astea ale lui, are o parte frumoasă pe care eu am cunoscut-o. El mi-a fost un prieten foarte bun. A fost omul care mă făcea să râd și să uit de greu în perioada cea mai urâtă. Și prietena mea, aici prezentă. Ei doi au fost stâlpii din viața mea atunci. Când s-au dus tata, bunicul, străbunicul și despărțirea vieții mele cum ar veni (n.r. în 2010, Celia a fost părăsită de turcul Kemal, în prag de , după o relație de 6 ani).

Am fost prieteni o bună perioadă, el spunea: «Nu avem cum să fim împreună, tu ești prea bună pentru mine». Era o prietenie atât de frumoasă la început, ne plăcea. Am știut clar că noi nu eram făcuți unul pentru celălalt. A fost omul care mi-a fost pansament în perioada respectivă. Da (n.r. – au fost împreună câteva luni), cu tot cu prietenie. Am știut că nu-mi făcea bine și el. Mi-era și greu puțin că mă atașasem de el”, a spus Celia, în podcast-ul lui Jorge.