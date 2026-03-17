Invitată în podcastul Dr.Love, Celia, pe numele său real Cristina Ioana Socolan, și fără rețineri despre separare. Este vorba despre despărțirea de tatăl copiilor ei, Angelo Ioan și Sara-Maria.

Deși Celia și Ardeli Ancuța au fost căsătoriți timp de 13 ani, relația lor nu a fost lipsită de provocări. Momentele dificile au devenit tot mai frecvente, mai ales după ce au devenit părinți. Pentru a le asigura copiilor un mediu stabil și echilibrat, cei doi au făcut numeroase eforturi de-a lungul timpului pentru a-și salva căsnicia și a păstra armonia în familie.

„Mi-am dorit atât de mult să fiu cea mai bună ca soție, încât m-am pierdut pe mine. Mi-am dorit mult să fie bine. Mi-am dorit toată viața o iubire până la sfârșit, dar ceva nu a fost ok. Am încercat să mă schimb pe mine, dar atunci când nu ești tu, nimic nu se leagă. Cel mai frumos în viață este să fii iubit pentru ceea ce ești, nu să faci eforturi zi de zi. Am făcut eforturi până când nu am mai făcut. Nu cred că există familie fără greutăți. Toți acești ani am încercat să fiu de casă. (…) Am început să mă sting și ca femeie”, a declarat Celia, notează cancan.ro.