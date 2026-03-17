Acasa » Monden » Celia, dezvăluiri neașteptate după 13 ani de căsnicie. Motivul real al despărțirii de Ardeli Ancuța: „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut”

Ana Beatrice
17 mart. 2026, 10:48
Sursă Foto: Facebook - Celia
Cuprins
  1. De ce s-a ajuns, de fapt, la divorț
  2. Mai există șanse de împăcare între cei doi

După 13 ani de căsnicie, Celia și Ardeli Ancuța au decis să meargă pe drumuri separate. Artista a vorbit deschis despre motivele care au dus la această despărțire. Cei doi au împreună doi copii.

De ce s-a ajuns, de fapt, la divorț

Invitată în podcastul Dr.Love, Celia, pe numele său real Cristina Ioana Socolan, a vorbit deschis și fără rețineri despre separare. Este vorba despre despărțirea de tatăl copiilor ei, Angelo Ioan și Sara-Maria.

Deși Celia și Ardeli Ancuța au fost căsătoriți timp de 13 ani, relația lor nu a fost lipsită de provocări. Momentele dificile au devenit tot mai frecvente, mai ales după ce au devenit părinți. Pentru a le asigura copiilor un mediu stabil și echilibrat, cei doi au făcut numeroase eforturi de-a lungul timpului pentru a-și salva căsnicia și a păstra armonia în familie.

„Mi-am dorit atât de mult să fiu cea mai bună ca soție, încât m-am pierdut pe mine. Mi-am dorit mult să fie bine. Mi-am dorit toată viața o iubire până la sfârșit, dar ceva nu a fost ok. Am încercat să mă schimb pe mine, dar atunci când nu ești tu, nimic nu se leagă. Cel mai frumos în viață este să fii iubit pentru ceea ce ești, nu să faci eforturi zi de zi. Am făcut eforturi până când nu am mai făcut. Nu cred că există familie fără greutăți. Toți acești ani am încercat să fiu de casă. (…) Am început să mă sting și ca femeie”, a declarat Celia, notează cancan.ro.

Mai există șanse de împăcare între cei doi

Cu toate că nu mai locuiește alături de tatăl copiilor ei, Celia nu exclude ideea unei împăcări. Artista mărturisește că, în adâncul sufletului, încă speră ca lucrurile să se schimbe. Între ei există în continuare o legătură puternică. În același timp, încearcă să accepte realitatea și să se concentreze mai mult pe propria persoană, pentru a-și regăsi echilibrul.

„Undeva noi ne-am pierdut. Recunosc că încă îmi doresc să ne regăsim. Eu o să îl iubesc până la final, pentru că este tatăl copiilor mei și omul pe care l-am ales pentru o viață. Noi trebuie să fim bine amândoi. Să reușim să ne regăsim de fiecare dată când suntem căzuți. Atunci când pierzi acel ceva la care ai visat o viață întreagă e o luptă ciudată în interiorul unui om. Am încercat să salvez relația, acum încerc să mă salvez pe mine. (…) Ne-am separat. El stă separat, însă oarecum aproape”, a mai transmis Celia.

