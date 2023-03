Celia, mesaj emoționant pentru fiica ei care a împlinit un an: „„Să îmi spuneți voi cum să opresc timpul”

Celia se numără printre mămicile cunoscute din showbizul românesc. Aceasta a sărbătorit-o pe mezina familiei și au avut o petrecere de moț.

Pe rețelele de socializare, artista a postat un mesaj emoționant, dar și câteva imagini.

Celia, mesaj emoționant pentru fiica sa care a împlinit un an

Celia este o femeie împlinită, mai ales că este mamă a doi copii frumoși. Mezina familiei a împlinit un an, iar artista i-a tăiat moțul, eveniment de la care nu au lipsit cei dragi. Pe rețelele de socializare, aceasta a postat care însoțește mai multe fotografii.

La eveniment au participat persoanele apropiate ale cuplului. Pe rețelele de socializare, artista a postat câteva fotografii cu ea și cu micuții ei și le întreabă pe urmăritoarele sale cât de repede trece timpul. Ea îi vede pe copiii ei cât de repede cresc și și-ar dori să rămână așa.

„Să imi spuneti voi cum să opresc timpul, îmi cresc puiuții așa repede!!! Vreau să mă bucur cât mai mult de clipele acestea. Duminica aceasta am sărbătorit în familie, s-a tăiat moțul, și am mai adaugat câteva file de amintiri prețioase în albumul vieții noastre. În viața aceasta am ales să pun pe primul loc Famila, și privind pozele acestea cu atât mai mult realizez cât sunt de binecuvantată cu ceea ce am”, a scris Celia pe rețelele de socializare, potrivit .

„Nu sunt mereu aranjată”

Celia recunoaște că nu e mereu aranjată, așa cum se prezintă în fotografiile postate. Deși are zile în care este obosită, mereu va fi cu zâmbetul pe buze când îi vede pe micuții ei.

„Nu, nu sunt mereu aranjată , sunt mama 🙂 și dacă in multe zile sunt obosită, ciufulită și nearanjată ce pot sa va spun clar e că zâmbetul nu-mi lipsește si nici împlinirea din suflet cu care îmi privesc puiuții”, a încheiat Celia postarea.