Cezara Dafinescu: „Mi-e foarte dor de colegii mei pentru că eu nu am fost la înmormântările lor. Nu am vrut să îi văd pe catafalc”

Actrița Cezara Dafinescu, în vârstă de 73 de ani, , însă spune că și-ar dori să apară mai des pe scenă și că îi lipsesc colegii. Aceasta a mărturisit că evită să meargă la înmormântările apropiaților săi, căci „e greu să-i vezi pe catafalc”.

Deși au trecut 20 de ani de la moartea celui de-al doilea soț, îndrăgita actriță nu și-a refăcut viața cu un alt bărbat. Acesta a mărturisit că odată cu decesul lui Gelu Fronea, a dispărut și nevoia de a iubi și că nicio altă relație nu s-ar mai putea compara cu cea pe care a trăit-o.

„M-am împiedicat și am căzut ca o deșteaptă”

Actrița a spus că în luna august a anului trecut, aflându-se Festivalul internațional de film Transilvania, a căzut și s-a accidentat, motiv pentru care încă se află „în refacere”.

„Probabil că știți, am fost premiată la TIFF, în august, anul trecut. Fericire mare, bucurie mare, când m-am dat jos de pe scenă, cu flori, știți cum e, admiratori, m-am împiedicat și am căzut ca o deșteaptă. Am stat vreo două luni în ghips. Când am ajuns în București, l-am sunat pe doctorul Stoica. M-a pus în ghips și am tot stat. După aia, a fost pandemie și m-am complăcut. Adică, stau și aștept, sunt în refacere”, a spus Cezara Dafinescu, potrivit

„Nu am vrut să îi văd pe catafalc”

Cezara Dafinescu a susținut că îi este greu să meargă la

„Mi-e foarte dor de colegii mei. Mi-e foarte dor, pentru că eu nu am fost la înmormântările lor. Nu am vrut să îi văd pe catafalc. Și, știi cum e meseria noastră, suntem o perioadă, jucăm într-o piesă și avem familia aceea. După care, nu ne mai întâlnim, ani de zile. Dar, știm că existăm. Când îl vezi pe catafalc, e greu (…)

Singurul la care am fost, fiindcă am fost obligată, a fost Motoi (George Motoi, fostul soț n.r). Și, îți spun că regret. Regret că am fost la înmormântarea lui. Și, ochii care nu se văd, se uită, iar el nu a fost genul care să se bage în față și, acum, îi pun poze care nu-l avantajează. E necinstit să pui poza unui actor de la 80 de ani și nu tânăr”, a declarat aceasta.