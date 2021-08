Charlie Watts, bateristul celebrei trupe The Rolling Stones, a murit la vârsta de 80 de ani. Cum i-au spus starurile „adio”

Bateristul celebrei trupe The Rolling Stones s-a stins din viața la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fostă fuct de agentul său Bernard Doherty, alături de un mesaj plin de regret.

Starul ar fi decedat într-un spital din Londra, după ce la începutului lunii august s-a anunțat oficial că bateristul nu va participa la turneul american al formației. Acesta urma să se recupereze, în urma unei intervenții medicale delicate.

„Cu imensă tristeţe anunţăm decesul dragului nostru Charlie Watts. A murit paşnic într-un spital londonez în cursul zilei de marţi înconjurat de familia sa.

Charlie a fost un soţ, un tată şi un bunic foarte iubit şi, de asemenea, ca membru al Rolling Stones, unul dintre cei mai mari baterişti din generaţia sa”, a precizat agentul său, potrivit BBC.

Bateristul trupei The Rolling Stones a murit la 80 de ani

Charlie Watts ar fi trebuit să participe la turneul american al treupei, dar a fost înclouit cu Steva Jordan, după ce a anunțat că nu va putea fi prezent, din motive medicale.

Watts era membru The Rolling Stones din 1963. Bateristul a pus bazele trupei rock, alături de solistul Mick Jagger și de chitaristul Keith Richards.

Turneul american al trupei urmează să înceapă în St. Louis, în 26 septembrie.

Starurile, mesaje de adio după decesul lui Charile Watts

Elton John, Bryan Adams sau Lenny Kravitz sunt doar câteva dintre numele marcante ale muzicii, ce deplâng moartea bateristului de la The Rolling Stones.

„RIP Charlie Watts, unul dintre cei mai mari toboşari rock din toate timpurile şi un adevărat gentleman. Condolenaţe familiei şi formaţiei”, a scris Bryan Adams pe Twitter.

RIP Charlie Watts, one of the greatest rock drummers ever and a real gentleman. Condolences to his family and the band. #charliewatts #RollingStones — Bryan Adams (@bryanadams) August 24, 2021

„O zi foarte tristă. Charlie Watts a fost ultimul baterist. Cel mai elegant bărbat şi o companie minunată”, este mesajul publicat de Elton John.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones. @therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

„Condoleanţe formaţiei pentru că este o lovitură pentru ei. Charlie era o stâncă. Fantastic toboşar. Te iubesc, Charlie. Un om minunat. Multă dragoste familiei. Condoleanţe familiei”, a transmis Paul McCartney.

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

„Charlie Watts. Bătaia The Stones. Nu există cuvinte 6/2/41 – 8/24/21”, a scris Lenny Krevitz.