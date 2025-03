Theo Rose rupe tăcerea! Problemele care i-au marcat cariera și viața personală

Theo Rose a trecut printr-o perioadă dificilă, în care s-a confruntat cu provocări ce i-au marcat atât viața profesională, cât și cea personală, scrie . Chiar dacă mereu a fost cunoscută pentru zâmbetul ei și pentru atitudinea jucăușă, a avut grijă să ascundă momentele de cumpănă, în care nu se simțea deloc bine. În ciuda dificultăților, a ales să își păstreze imaginea pozitivă în fața publicului, preferând să nu își împărtășească suferințele cu cei din jur.

Theo Rose, probleme cu anxietatea

Theo Rose a mărturisit recent că se confruntă cu anxietate, o care i-a afectat profund încrederea în sine și i-a influențat cariera. Deși este greu de crezut, artista a trăit ani de zile cu o frică intensă, care devenea insuportabilă înainte de fiecare concert.

„A început în momentul în care un buton a fost apăsat. Acel buton a apărut în copilărie, când se construia această fată, Theodora, cu bune și cu rele. Butonul e unul de panică și fix asta generează atunci când retrăiesc acea frică.

Într-un moment al vieții, acum trei ani, m-am simțit lăsată deoparte, neînțeleasă și părăsită. N-am știut încotro s-o apuc și nici nu nimerisem chiar bine, într-un proiect care apasă constant butonul, așa că mintea mea a creat niște situații mult mai grave decât erau, de fapt. Anxietatea este o problemă cu care nu ai cum să te joci!

Nu sunt complet vindecată. Mai am episoade, dar mult mai blânde, pe care știu cum să le tratez acum. Le las să existe și urmăresc cu atenție tot, ca să înțeleg ce vor ele să îmi transmită”, a declarat Theo Rose, potrivit Viva.ro.

Când a realizat că lucrurile devin din ce în ce mai dificile, artista a început să caute soluții, vizitând mai mulți medici și sperând să găsească un tratament care să o ajute să depășească momentele de neliniște. De-a lungul timpului, a învățat nu doar să accepte faptul că suferă de anxietate, dar și să își gestioneze emoțiile și gândurile negative, punând în practică diverse tehnici de relaxare și autoajutor. Această autoacceptare a fost un pas important în procesul ei de vindecare și recuperare.

„Eram nesigură pe mine. Nu mai știam în ce direcție să merg. Nu am pățit în viața mea să simt să fug din preajma unor oameni. Înainte de fiecare concert vomitam. Îmi era frică de orice apariție TV, de orice concert. Nu puteam să mă controlez efectiv, mi-era frică să cânt pe scenă.

Am mers din doctor în doctor. Am ajuns la un doctor generalist, i-am explicat situația așa pe scurt și am zis că eu cred că o iau cu capul”, a mai spus artista.