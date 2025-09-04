B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii dintr-o secție de oncologie. „A fost o zi pe care nu o voi uita niciodată”

Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii dintr-o secție de oncologie. „A fost o zi pe care nu o voi uita niciodată”

B1.ro
04 sept. 2025, 15:03
Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii dintr-o secție de oncologie. „A fost o zi pe care nu o voi uita niciodată”
Sursa foto: Instagram/ richardabouzaki

Richard Abou Zaki le-a oferit copiilor internați în secția de onco-hematologie a Spitalului pediatric Salesi din Ancona, Italia, o experiență cu totul memorabilă. Cheful le-a gătit micilor pacienți, reușind astfel să le aducă zâmbetul pe buze.

Cuprins:

  1. Cum a descris cheful bucătar experiența de la Spitalului pediatric Salesi
  2. Ce le-a gătit Richard Abou Zaki copiilor
  3. Ce mesaj a avut chef Richard Abou Zaki pentru copii cu care s-a întâlnit

Cum a descris cheful bucătar experiența de la Spitalului pediatric Salesi

Cheful a avut ocazia să audă povești de viață de-a dreptul cutremurătoare, dar și să un moment de fericire copiilor bolnavi de cancer. Acțiunea a avut loc cu sprijinul Progetto G.A.I.A., asociația născută dedicată secției de onco-hematologie a Spitalului pediatric Salesi din Ancona.

Juratul de la „Chefi la cuțite”, profund impresionat de poveștile și puterea copiilor, a susținut că să gătească pentru micii pacienți a fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa și, cu siguranță, va rămâne în amintirea lui pentru tot restul vieții.

„Îmi iubesc meseria și, datorită ei, astăzi am avut parte de unele dintre cele mai emoționante momente din viața mea, care nu se pot compara cu nimic altceva din ceea ce am trăit până acum”, a declarat Richard Abou Zaki, potrivit Observator News.

Ce le-a gătit Richard Abou Zaki copiilor

Richard Abou Zaki nu doar că a gătit pentru copii și familiile lor, dar a și venit pregătit cu cadouri pentru aceștia. Cheful a ales să pregătească un preparat simplu, dar care pentru el vine cu o încărcătură emoțională.

„Le-am dus cadouri unor copii speciali, dar am și gătit pentru ei și familiile lor tortellini, un fel de mâncare simplu, dar unic, care pentru mine are o poveste ce-mi transmite mereu ideea că bucătăria este dragoste pură”, a declarat juratul de la „Chefi la cuțite”, care a mărturisit că tortellini cu cremă de parmezan era una dintre mâncărurile sale preferate în copilărie.

Ce mesaj a avut chef Richard Abou Zaki pentru copii cu care s-a întâlnit

Cheful bucătar s-a arătat recunoscător că i s-a oferit șansa de a găti pentru copii de la Spitalului Salesi, dar și pentru că micuții l-au primit cu atâta căldură încât l-au făcut să simtă că e parte din familia lor.

„Am văzut totul cu ochii unui copil… A fost o zi specială, pe care nu o voi uita niciodată. Le sunt recunoscător celor de la Progetto G.A.I.A., secției de onco-hematologie a Spitalului Salesi și acestor copii minunați, care m-au primit în mijlocul lor și m-a făcut să mă simt parte din familia lor mare”, a mai spus cheful bucătar.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Surpriză uriașă după Insula Iubirii. Cine e concurenta care ar fi acum însărcinată: „Parcă mi se rupe sufletul”
Monden
Surpriză uriașă după Insula Iubirii. Cine e concurenta care ar fi acum însărcinată: „Parcă mi se rupe sufletul”
Loredana Groza, premiată la VIVA Influencers Party : „E atât de amuzant să fiu numită influencer”
Monden
Loredana Groza, premiată la VIVA Influencers Party : „E atât de amuzant să fiu numită influencer”
Motivul pentru care Anamaria Prodan amână nunta cu Ronald Gavril: „Nu-l mai vedeți”
Monden
Motivul pentru care Anamaria Prodan amână nunta cu Ronald Gavril: „Nu-l mai vedeți”
Irina și Răzvan Fodor, vacanță în Elveția. Ce au pățit cei doi
Monden
Irina și Răzvan Fodor, vacanță în Elveția. Ce au pățit cei doi
Oana Monea, ținta injuriilor Mariei Avram. „Îmi dădea mesaje noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus”
Monden
Oana Monea, ținta injuriilor Mariei Avram. „Îmi dădea mesaje noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus”
Soția lui Daniel Pavel: „Chiar i se întâmplă lucruri minunate pe care le merită și le-a muncit de 20 de ani”
Monden
Soția lui Daniel Pavel: „Chiar i se întâmplă lucruri minunate pe care le merită și le-a muncit de 20 de ani”
Adela Popescu, despre Radu Vâlcan: „Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea… îngrozitor”
Monden
Adela Popescu, despre Radu Vâlcan: „Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea… îngrozitor”
Orlando Zaharia, vacanță de vis în Lisabona. Ce preparat portughez l-a cucerit pe cheful bucătar
Monden
Orlando Zaharia, vacanță de vis în Lisabona. Ce preparat portughez l-a cucerit pe cheful bucătar
Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
Monden
Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
Monden
Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
Ultima oră
15:31 - Cât costă o noapte de cazare pe litoralul românesc, la început de toamnă
15:27 - Pensionarii care nu depun acest document, până la finalul lunii, pot rămâne fără pensie. Ce pași trebuie să urmeze
15:06 - Altex inaugurează cel mai mare magazin de tehnologie în zona Pallady – București
15:04 - Medic: „Nu te mai bucură nimic, nu-ți mai place nimic”. Care sunt efectele scrolling-ului excesiv
14:59 - Surpriză uriașă după Insula Iubirii. Cine e concurenta care ar fi acum însărcinată: „Parcă mi se rupe sufletul”
14:37 - Incident grav la o grădină zoologică din Suceava. Un copil a ajuns la spital, după ce a fost mușcat de un ligru
14:30 - Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR
14:27 - Loredana Groza, premiată la VIVA Influencers Party : „E atât de amuzant să fiu numită influencer”
14:21 - Esports World Cup 2025: Magnus Carlsen a câștigat ediția inaugurală a campionatului de șah
14:21 - Înalta Curte de Casație și Justiție atacă la CCR legea privind pensiile magistraților. Motivele invocate de judecători