Richard Abou Zaki le-a oferit copiilor internați în secția de onco-hematologie a Spitalului pediatric Salesi din Ancona, Italia, o experiență cu totul memorabilă. Cheful le-a gătit micilor pacienți, reușind astfel să le aducă zâmbetul pe buze.

Cuprins:

Cum a descris cheful bucătar experiența de la Spitalului pediatric Salesi Ce le-a gătit Richard Abou Zaki copiilor Ce mesaj a avut chef Richard Abou Zaki pentru copii cu care s-a întâlnit

Cum a descris cheful bucătar experiența de la Spitalului pediatric Salesi

Cheful a avut ocazia să audă povești de viață de-a dreptul cutremurătoare, dar și să un moment de fericire copiilor bolnavi de cancer. Acțiunea a avut loc cu sprijinul Progetto G.A.I.A., asociația născută dedicată secției de onco-hematologie a Spitalului pediatric Salesi din Ancona.

Juratul de la „Chefi la cuțite”, profund impresionat de poveștile și puterea copiilor, a susținut că să gătească pentru micii pacienți a fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa și, cu siguranță, va rămâne în amintirea lui pentru tot restul vieții.

„Îmi iubesc meseria și, datorită ei, astăzi am avut parte de unele dintre cele mai emoționante momente din viața mea, care nu se pot compara cu nimic altceva din ceea ce am trăit până acum”, a declarat Richard Abou Zaki, potrivit .

Ce le-a gătit Richard Abou Zaki copiilor

Richard Abou Zaki nu doar că a gătit pentru copii și familiile lor, dar a și venit pregătit cu cadouri pentru aceștia. Cheful a ales să pregătească un preparat simplu, dar care pentru el vine cu o încărcătură emoțională.

„Le-am dus cadouri unor copii speciali, dar am și gătit pentru ei și familiile lor tortellini, un fel de mâncare simplu, dar unic, care pentru mine are o poveste ce-mi transmite mereu ideea că bucătăria este dragoste pură”, a declarat juratul de la „Chefi la cuțite”, care a mărturisit că tortellini cu cremă de parmezan era una dintre mâncărurile sale preferate în copilărie.

Ce mesaj a avut chef Richard Abou Zaki pentru copii cu care s-a întâlnit

Cheful bucătar s-a arătat recunoscător că i s-a oferit șansa de a găti pentru copii de la Spitalului Salesi, dar și pentru că micuții l-au primit cu atâta căldură încât l-au făcut să simtă că e parte din familia lor.

„Am văzut totul cu ochii unui copil… A fost o zi specială, pe care nu o voi uita niciodată. Le sunt recunoscător celor de la Progetto G.A.I.A., secției de onco-hematologie a Spitalului Salesi și acestor copii minunați, care m-au primit în mijlocul lor și m-a făcut să mă simt parte din familia lor mare”, a mai spus cheful bucătar.