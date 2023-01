Christina Applegate, reacție la un comentariu răutăcios cu privire la boala de care suferă: „Apropo, am râs”

Christina Applegate, starul din „Dead to Me“ și câștigătoare a unui Emmy, a participat, duminică, 15 ianuarie, la „Critics Choice Awards“ (CCA).

Acesta a fost primul spectacol de premiere la care a participat de când a făcut public diagnosticul ei de scleroză multiplă (SM) în anul 2021.

„Am luat decizia nefericită de a mă uita la unele despre mine și copiii mei la CCA”, a scris Applegate pe Twitter, referindu-se la un articol din „People“. „Ce este în neregulă cu oamenii?! Apropo, am râs”, a scris ea. Un cititor a comentat la articolul despre participarea ei la „Critics Choice Awards“: „Nu scleroza multiplă te-a făcut să arăți așa, ci un chirurg plastician. Iar tu ești o escroacă, nu ești Applegate”, scrie .

Sooooo I made the unfortunate decision to look at some comments on an article from people mag about me and my kids at the CCA.Of course I told her that it wasn’t nice. This was her reply.What is wrong with people. By the way, I laughed.

— christina applegate (@1capplegate)