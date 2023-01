Cine a fost Lisa Marie Presley: povestea de viață a artistei. A fost căsătorită cu Michael Jackson și Nicholas Cage

Potrivit presei americane, cântăreața Lisa Marie Presley, fiica legendarului Elvis Presley, a murit pe data de 12 ianuarie 2023, la vârsta de 54 de ani.

„Cu inima plină de durere trebuie să împărtăşesc vestea devastatoare: draga mea fiică Lisa Marie ne-a părăsit”, a confirmat mama ei, Priscilla Presley, într-un comunicat trimis site-ului People. Lisa Marie Presley fusese transportată de urgenţă la spital în dimineața zilei de 12 ianuarie, potrivit unui mesaj postat mai devreme de mama ei pe reţelele sociale.

Cine a fost Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley, singurul copil al celebrului Elvis Presley și al actriței Priscilla Beaulieu Presley, s-a născut la data de 1 februarie 1968, în Memphis, Tennessee. La vârsta de patru ani, aceasta s-a mutat cu mama sa în Los Angeles, după ce părinții au divorțat în anul 1973.

După decesul tatălui său, la 16 august 1977, Lisa Marie Presley, care atunci avea vârsta de doar 9 ani, a devenit , alături de bunicul său Vernon Presley și bunica Minnie Mae Hood Presley. În urma decesului bunicilor ei paterni, în 1979 şi 1980, Lisa Marie Presley a devenit unica moştenitoare, dreptul de administrare, până la împlinirea vârstei de 18 ani, revenindu-i mamei sale.

Şi-a adorat tatăl, care o lua cu el la concerte. Dar copilăria i-a fost marcată de destinul tragic al regelui rock’n roll. „Mi-l amintesc ca tată, dar a fost un tată foarte interesant”, povestea artista în emisiunea ”Good Morning America” în anul 2009. Trecând printr-o depresie în adolescenţă, a început să consume substanţe interzise, dar la 18 ani a reuşit să renunţe şi să se dedice muzicii.

Povestea de viață a cântăreței

Lisa Marie Presley a fost membră a Bisericii Scientologice (din care s-a retras oficial în anul 2016), unde l-a cunoscut pe primul ei soţ, Danny Keough, cu care s-a căsătorit în 1988. Cuplul a avut doi copii: Riley, născută în 1989, şi Benjamin, născut în 1992, dar care a murit în 2020. Lisa Marie şi Danny Keough au divorţat în 1994, scrie .

La 26 mai 1994, s-a căsătorit cu Michael Jackson. Mariajul celor doi a fost permanent în atenţia presei, până la divorţul din ianuarie 1996. În 1995, a apărut în videoclipul piesei „You Are Not Alone”, alături de Michael Jackson.

După divorţ, Lisa Marie a semnat un contract cu o casă de discuri şi s-a implicat în proiecte legate de reşedinţa tatălui său de la Graceland. La comemorarea a 20 de ani de la moartea lui Elvis, în 1997, Lisa Marie a apărut într-un „duet” alături de marele cântăreţ – un mixaj al melodiei „Don’t Cry Daddy”.

S-a căsătorit, în 2002, cu actorul Nicholas Cage, dar relaţia s-a destrămat după câteva luni. În 2006, a urmat cea de-a patra căsătorie a cântăreţei, cu producătorul Michael Lockwood, cu care are două gemene – Harper şi Finley – şi de care s-a separat în 2016.

În 2003, a lansat albumul „To Whom It May Concern”, una dintre cele mai bune apariţii discografice ale anului. La două luni de la lansare, a plecat în turneu de promovare în Marea Britanie. Doi ani mai târziu a lansat „Now What”, album care a intrat în Billboard 200, iar single-urile „Idiot” şi „Shine” au devenit hituri. Un nou album – „Storm & Grace” – a fost lansat în 2012 şi vândut în peste 9.000 de exemplare în prima săptămână. Şi acest material discografic a intrat în US Billboard Rock.

A avut mai multe colaborări cu artişti celebri, printre aceştia numărându-se Pat Benatar, Kylie Minogue, Richard Hawley. Lisa Marie Presley şi-a vândut, în 2004, 85 la sută din drepturile de autor asupra discurilor şi imaginii tatălui său companiei CKX, Inc., excepţie făcând proprietatea de la Graceland, pe care a continuat să o administreze împreună cu mama sa.

În anul 2007, când s-au împlinit 30 de ani de la moartea lui Elvis, a înregistrat un nou „duet” pentru piesa „In the Ghetto”. Videoclipul îi arată pe amândoi – tată şi fiică – împreună, într-un mixaj digital.

Lisa Marie s-a implicat în numeroase cauze umanitare, de la programe de combatere a sărăciei administrate prin Elvis Presley Charitable Foundation până la eforturile de ajutorare după uraganul Katrina.

Cântăreaţa a asistat pe data de 10 ianuarie 2023, alături de mama ei, Priscilla Presley, la ceremonia Globurilor de Aur, în cursul căreia actorul Austin Butler a câştigat premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic, graţie rolului interpretat în pelicula „Elvis”. Actorul, a cărui interpretare a fost apreciată pe scară largă, le-a adresat celor două un mesaj emoţionant, în discursul de mulţumire de pe scenă: „Vă mulţumesc că , casa voastră. Lisa Marie şi Priscilla, vă iubesc pentru totdeauna”.