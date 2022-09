Cine e artistul și omul Denis Roabeș (The Motans)? Secretul muzicii sale și provocarea din scaunul de jurat la Vocea României: „E ceva nou pentru mine”

Denis Roabeș de la noii antrenori de la Vocea României, sezonul 10. Piesele lui sunt apreciate de întreaga țară și au un succes fantastic. Talentul pe care îl are este evident vizibil, dar mai are și un as în mânecă. Artistl a dezvăluit care este secretul muzicii sale, dar și despre cum se simte în scaunul de jurat.

Muzica lui este ascultată de sute de oameni și este extrem de apreciată. El este de părere că ceea ce contează foarte mult este felul în care artistul transmite starea și mesajul muzicii pe care o face.

Ce dezvoltă dependența față de muzica lui The Motans

Muzica lui apreciată de publicul larg. Artistul dezvăluie că linia melodică și versurile nu sunt elementul esențial.

„Cred că în muzică, sau cel putin în muzica mea, contează să fie lucrate și duse la cea mai bună formă a lor toate aceste lucruri. Dar dacă e să vorbim într-un limbaj mai popular, contează foarte mult cum transmiți starea și mesajul pe care le ai în muzica pe care o faci”, a spus The Motans, pentru

Alături de Irina Rimes, Smiley, Tudor Chirilă și Theo Rose, unul dintre antrenorii de la „Vocea României

Denis Roabeș mărturisește că a fost șocat când a aflat că este ales drept unul dintre jurați la show. Acest capitol este o nouă provocare pentru artist, în care are multe de învățat, dar profită de înțelegerea și receptivitatea colegilor săi.

„Foarte bine, e ceva nou pentru mine. Nu m-am așteptat că voi avea atât de multe lucruri de învățat. Și mă bucur și le sunt recunoscător colegilor că împărtășesc cu mine foarte deschis și cu drag din experiențele lor.

O respect și o iubesc pe Irina și nu cred că vor exista lupte între noi doi în cadrul concursului. Spun asta pentru că suntem diferiți totuși, ca artiști, ca oameni. În dependență de asta ne vom forma și echipele. Aș vrea să am în echipa mea oameni cu care rezonez, și care vin în echipa mea hotărâți sută la sută”, a menționat artistul, referindu-se la relația de prietenie cu Irina Rimes.