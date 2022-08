Solistul trupei „The Motans” s-a logodit! Cum și-a cerut Denis Roabeș iubita, în căsătorie: „Am impresia că am fraierit-o”

Denis Roabeș este unul dintre cei mai de succes interpreți din România. Solistul de la The Motans a cucerit inimile femeilor din România. Fanii cântă la unison piesele „Versus”, „Înainte să ne fi născut”, „August”, „Poem”, care sunt pline de durere și neliniște sufletească. Cu toate că „motanul” e obișnuit să cânte despre eșecuri în dragoste, Denis este fericit în viața personală. Artistul s-a logodit.

„Motanul” s-a logodit

Solistul de la The Motans și juratul de la Vocea României a dezvăluit cum a cerut-o în căsătorie pe aleasa lui: „A fost ceva spontan, ceva stupido-romantico-funny, în stilul meu… Dar a fost pe cât se poate de sincer și cu tot sufletul din ambele părți. Mă bucur foarte mult că am făcut

Denis Roabeș este în culmea fericirii. Celebrul artist se căsătorește și recunoște că iubita lui, o tânără pe numele Bianca reprezintă o sursă de inspirație.

„Bianca este o femeie extraordinară, până și acum, după 5 ani, am impresia că am fraierit-o. Nu înțeleg cu ce am reușit să o cuceresc. (…) Bianca este o sursă infinită de inspirație și dragoste pentru mine, și da, datorită ei s-au născut mai multe piese marca The Motans. Nu pot să zic care piese anume, prefer să păstrez în secret acest aspect”, a adăugat Denis Roabeș pentru .

Denis Roabeș, drumul spre succes

The Motans este o trupă remarcabilă, piesele căreia inspiră prin conținutul metaforic. Colaborările cu artiști precum Delia, Irina Rimes, Inna și Dara i-au făcut pe aceștia să se audă pe toate radiourile din România, , având 29 de ani.

Artistul scoate hit după hit, timbrul vocal special se completează perfect cu versurile pătrunzătoare, răscolind sufletul ascultătorilor.

Puțini știu că la început Denis Roabeș era specialit în marketing și vânzări, dar la un anumit moment a decis să înceapă a face ceea ce îi place. Artistul a mărturisit că era un hobby chitara și nici nu îi plăcea propria voce: „Ureche muzicală ştiam că am, dar nu mi se părea că am voce mişto”.

Prima piesă a „Tu” a fost postată în februarie 2016 pe YouTube, semnată cu The Motans. Abia după a doua a pornit succesul.