Cine este câștigătorul reality show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici”? S-a dat de gol într-o conversație

Sezonul 2 al reality show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici” se apropie de final. Deși finala va fi difuzată la începutul lunii decembrie, filmările s-au încheiat și concurenții s-au întors în România. Povestind despre provocările trăite în jungla din Republica Dominicană, Giani Chiriță ar fi divulgat și numele câștigătorului concursului.

„Gata, am revenit la viața normală. Am terminat filmările la ‘Sunt celebru, scoate-mă de aici’. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru susținere și pentru miile de mesaje pe care le-am primit și abia acum începe show-ul”, a spus Giani Kiriță, încheind cu un joc de cuvinte aparent misterios: „The king is back”. Acest joc de cuvinte care l-ar fi dat de gol, potrivit „Regele junglei” este chiar titulatura pe care o va primi câștigătorul show-ului de la Pro TV, la finalul show-ului.

Vedetele eliminate de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Mara Bănică, Alex Bogdan, Cornel Palade, Alexandru Bogdan, Răzvan Gabriel Botezatu, Paul Diaconescu, Salvo Lo Castro, Lidia Buble și Bia Khalifa se numără printre vedetele eliminate în sezonul 2 al show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

La sfârșitul lunii octombrie, 7 vedete au rămas în concurs. Pe de o parte, echipa formată din Cristi Mitrea, Giani Kiriță și nou-intrata Roxana Nemeș, Ioana Filimon fiind eliminată în ultimul episod. Pe de altă parte, cea alcătuită din Anisia Gafton, Radu Vlăduț, cântăreața Ami și debutantul Sali Levent.