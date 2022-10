Cine este femeia care l-a vrăjit cu frumusețea sa pe Mourice Munteanu: „După 44 de ani am rămas mut în momentul în care am văzut-o”

s-a declarat vrăjit de o femeie superbă. Acesta a văzut o femeie la un eveniment recent și nu și-a mai putut lua ochii de la ea.

Cine este cea mai frumoasă femeie din București, în percepția lui Mourice

a povestit în cadrului unui TikTok că a fost de curând la un eveniment și a văzut cea mai frumoasă femeie din București. Acesta s-a declarat uimit de trăsăturile superbe ale unei vedete și a descris-o în termenii în care orice femeie și-ar dori să fie descris. Juratul a fost cucerit de frumusețea absolută a Ginei Chirilă.

„Evenimentul Murmur by Andreea Bădală. Multă lume, hau, miau, bau. Domnica era în spatele meu, neuroloaga era în dreapta, Tudose, în stânga, eu, tâmp, în mijloc, mă uitam în zare. Și erau așa, oameni, înregistram fețe care nu-mi spuneau nimic. Și, la un moment dat, văd ceva blond, cu o carnație de film, cu o piele translucidă, cu o privireeee. M-am tăvălit. După 44 de ani am rămas mut în momentul în care am văzut-o pe Gina Chirilă. Și i-am spus prietenei mele aici de față că, din punctul meu de vedere, în acest moment Gina Chirilă este cea mai frumoasă femeie din București”, a spus Maurice Munteanu, într-un video publicat pe Tik Tok și preluat și de Gina Chirilă, pe contul ei.

Gina Chirilă, povești șocante din cariera de manechin

Gina Chirilă este soția lui Bogdan Vlădău de cinci ani de zile, iar în urmă cu doi ani a venit pe lume fiica lor, Katia. Cei doi au multe în comun, mai ales că ambii au făcut modelling. Însă asta nu i-a ferit de evenimente neplăcute, ba mai mult uneori i-a adus mai aproape de probleme. Gina a povestit niște întâmplări șocante cu care s-a confruntat, printre care și un incident în care i-a fost pusă o substanță în băutură.

“În China eram. Eu nu prea ieșeam în cluburi, pe acolo. Și era ziua colegei de apartament și a zis hai să ieșim în club. Și am băut shoturi. Un domn, de la o altă masă, a trimis pahare de șampanie. Eu eram conștientă cumva că nu trebuie să beau din paharul ăla, dar consumând shoturi nu mi-am dat seama. După shot am luat cam jumătate din acel pahar de șampanie. Am auzit povești groaznice. În care și băieți, nu doar fete, erau răpiți o săptămână-două și după aruncați pe marginea drumului, fără un organ sau întregi, dar fără să își aducă aminte nimic. Și este real, este foarte real.

După o jumătate de oră am simțit că se întâmplă ceva cu mine, mă simțeam ciudat, m-am speriat și am plecat singură acasă. Nu știu cum am luat un taxi, dar l-am luat. Cred că m-a ajutat șoferul. Pentru că fetele, când s-au întors, era ușa de la apartament larg deschisă, iar eu eram întinsă pe canapea și aveam sânge pe mână, pentru că m-am mușcat. Am înțeles că este o reacție la acel tip de drog, pentru că era drogul violului. Senzația este foarte grea și nu vreau să treacă nimeni prin asta. Eu am fost norocoasă, cred că am un înger păzitor”, a mai povestit Gina, în podcastul lui Măruță.